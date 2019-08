Pochettino til TV 2: – Nå starter en ny æra. Folk må kunne forvente store ting

Tror på tittelkamp

Med begrensede midler sammenlignet med konkurrentenes, har han i tur og orden levert 5., 3., 2., 3. og 4. plass i løpet av sine sesonger i Nord-London, men også høstet noe kritikk fordi han ikke har vært i stand til å hente pokaler til klubben. Det han har fått til i ligaen har imidlertid vært imponerende, men han vet at en tilsvarende sesong som i fjor ikke vil sees på som godt nok blant fansen nå.

– Vi er offer for vår egen suksess, og det vet vi veldig godt. Vi må jobbe med realitetene og oppfatningen av ting. Vi må forstå omstendighetene og vite at enhver sesong vil bli annerledes. Vi jobber for å bli bedre og forventer å bli bedre denne sesongen, sier han.

Tottenhams siste trofé i en av de nasjonale cupene kom i ligacupen i 2008, forrige FA-cuppokal ble løftet med Erik Thorstvedt mellom stengene i 1991 og klubbens foreløpig siste ligatittel må vi tilbake til 1961 for å finne i historiebøkene.

Allikevel er det ligatittelen det tenkes på for Pochettino når han ser inn i glasskulen for kommende sesong, og argentineren er ikke enig i at det forhåndsannonserte «two horce-racet» mellom Manchester City og Liverpool er det eneste realistiske scenarioet når det nå starter opp en ny sesong.

– Forrige sesong viste de at de var de beste lagene i Premier League. Forventningene er at de to vil kjempe om tittelen, men i fotball vet man aldri. Det er viktig å jobbe hardt og se hva som skjer. Vi har troen på at vi skal kjempe om tittelen, sier han.

Håper å unngå skadene

Den vanvittige stabiliteten som City (98 poeng) og Liverpool (97 poeng) viste forrige sesong gjorde at de parkerte resten av lagene i ligaen. Ned til Spurs som endte som nummer fire skilte til slutt 27 og 26 poeng. Pochettino nevner ett hovedområde som må skille seg drastisk fra forrige sesong om det skal bli suksess.

– Først av alt handler det om å håpe at vi kan ha hele troppen frisk. Forrige sesong hadde vi mange skader, som gjorde at vi ikke kunne være en utfordrer til tittelen. De to andre lagene var mer stabile fordi de hadde større tropper og lettere for å erstatte spillere. Forhåpentligvis blir vi mer stabile denne sesongen og unngår så mange skader, sier Pochettino.

Lørdag står Aston Villa på motsatt side av banen på Tottenham Hotspur Stadium. Da starter Mauricio Pochettinos jakt på sitt første trofé som manager.

Se Tottenham-Aston Villa lørdag fra 18.00 (kampstart 18.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!