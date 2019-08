Politiet avsluttet søket i Jølstravatnet tirsdag kveld uten funn. En mann i 50-årene er antatt omkommet etter rasene i Jølster forrige uke.

– De fortsetter nå søket og startet opp litt etter klokken 8. Det søkes med miniubåt med sonar, opplyser innsatsleder Trond Hatlenes til NTB.

Tirsdag ble det gjennomført søk ut til omtrent 50 meters dybde fra land, og i dag vil søket fortsette lenger ut. Det vil også bli søkt i rasområdet fra en annen båt med magnetsøker.

– Det er et krevende ras å søke i, så det er vanskelig å si noe om hvor langt vi vil komme i dag, sier Hatlenes.

Flere skred

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Flere av skredene gikk mellom Skei og Vassenden og kuttet Jølster kommune i to. På hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, E39, gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer.

På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet. En bil ble tatt av raset, og den savnede mannen i 50-årene befant seg i bilen da raset gikk. Han antas å være omkommet.

Lørdag ble det funnet bilrester i overflatesøket som ble gjort av frivillige i Jølstravatnet. Søndag fikk brannvesenet utslag på metalldektektor i rasmassene på land.

Besøker rasområdene

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) besøker onsdag de rasutsatte områdene i Jølster.

Flere lokale har reagert på manglende besøk fra politikere. Da statsminister Erna Solberg (H) i forrige uke besøkte nabokommunen Førde, fikk hun kritikk for å ikke besøke Jølster. Hun svarte på kritikken med å si at hun ikke ville være i veien for det pågående arbeidet.

