Tybring-Gjedde om vase-humoren: – Jeg trenger flere vaser, jeg

– Tror du det er mange som kjøper vaser på Glasmagasinet?

Fikk gleden av å slå følge med eliten i #Torggt i morges. Her er vi på vei for å kjøpe hver vår vase på Glasmagasinet. pic.twitter.com/Q6XHzLqqV3 — delveien (@delveien) August 5, 2019

– Bortsett fra at det heter Glasmagasinet, så antar jeg at de har en del glass der. Og tenkte det var helt naturlig. Jeg har ikke sjekket i det siste, men regner med at de selger vaser der, svarer Tybring-Gjedde.

Hvis ingen sporenstreks arrangerer sykkelløpet Vase-loppet gjennom Oslos gater, skjønner jeg ingenting! — Vygdis Olden ☀️ (@Vigdisol) August 5, 2019

Sagt med et glimt i øyet

Selv om kommentaren ble sagt med et glimt i øyet, var det et alvor i utsagnet.

– Det ble sagt med et glimt i øyet. Mitt poeng er at butikkdøden i Oslo er stor på grunn av enveiskjøringer, kuverter og fjerning av parkeringsplasser. Det er et næringsliv som sliter. Mitt eksempel var å ta en relativt stor gjenstand på sykkel, og det kan være vanskelig for folk, forteller Tybring-Gjedde.

– Har du kjøpt vase den siste tiden?

– Nei, jeg har ikke det. Og kjøper jeg en vase så kommer jeg meg jo ikke til Glasmagasinet. Da må jeg vel på IKEA, svarer Tybring-Gjedde.