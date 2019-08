Tirsdag ble det sendt ut oransje farevarsel, som senere ble nedjustert til gult, i Møre og Romsdal og Trøndelag, med fare for jord- og flomskred. Gult farevarsel ble også sendt ut for Hordaland. Det er ikke meldt om alvorlige hendelser som følge av været natt til onsdag.

Onsdag melder Meteorologisk institutt at det utover ettermiddagen og kvelden igjen ventes lokalt kraftige regnbyger med torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fremdeles er det gult farenivå som gjelder.

– Det kan lokalt komme 20–30 millimeter på 3 timer, enkelte steder mer. Hovedtyngden av nedbør vil komme i indre strøk. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen steder ikke får nedbør i det hele tatt, opplyser meteorologene på yr.no.

Kraftige tordenbyger

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Beathe Tveita, forteller at tordenværet først vil ramme Agder og Rogaland, før det rammer Midt-Norge mot kvelden onsdag.

– Det ligger tordenbyger i havet sør for oss, og utover dagen trekker de trolig inn over Agder og sør i Rogaland, før de brer seg noe nordover i Hordaland til kvelden. I tillegg er det spredte byger lenger nordover i Sør-Norge, både i Sogn og Fjordane og på indre Østlandet, samt indre strøk av Hordaland og over Hardangervidda, uten torden i øyeblikket. I ettermiddag og kveld utrygt for at det vikler seg kraftige tordenbyger i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag også, sier hun til TV 2.

Fare for overvann

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er også fare for stengte veier, og noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt kan et bli vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

I tillegg varsles det fortsatt lokal skogbrannfare i store deler av Nord-Norge med gult farenivå. På Helgeland er det oransje farenivå som gjelder. Folk oppfordres til å være svært forsiktige med åpen ild. Skogbrannfaren gjelder også i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

