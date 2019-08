Den siste uken har Manchester United vært sterkt linket til Juventus-angriper Mario Mandzukic. Nå kan det se ut som klubben har vendt blikket mot Fernando Llorente, ifølge Sky Italia. 34-åringen kan komme gratis etter at kontrakten hans med Tottenham gikk ut etter forrige sesong. Spanjolen scoret åtte mål i alle turneringer forrige sesong, inkludert det avgjørende målet da Tottenham slo Manchester City ut av Champions League.

Tottenham er enige med Juventus om en overgang for Paulo Dybala. Prislappen ligger på rundt 710 millioner kroner, skriver Daily Mail. Lønnskravene kan bli et problem for London-klubben.

Spurs kobles til flere store overganger på vinduets nest siste dag, og skal også være interessert i Philippe Coutinho. Brasilianeren har vært linket til London-rival Arsenal, men ifølge ESPN var Gunners aldri interessert i 27-åringen.

Mens Coutinho og Dybala ryktes inn, ryktes Christian Eriksen ut. Manchester United har intensivert jakten på den danske midtbanespilleren, skriver Telegraph. Dansken har vært klar på at han ønsker seg nye utfordringen, og er derfor ikke i Pochettinos planer, ifølge Mirror.

I går ble det klart at Wayne Rooney blir Derby-spiller i januar. Erstatteren hans i DC United kan bli ingen ringere enn Arsenals Mesut Özil, skriver Mirror.

Manchester City vil annonsere signeringen av den portugisiske backen Joao Cancelo onsdag, ifølge Daily Star.

Tyske Bild melder at RB Leipzig har avslått et bud på 632 millioner kroner fra Arsenal på deres 20 år gamle midtstopper Dayot Upamecano. Liepzig har fortalt Arsenal at de ikke har noen intensjon om å selge stopperen, som har en utkjøpsklausul drøyt én milliard kroner, skriver Mirror.

Crystal Palace har avslått et bud på drøyt 800 millioner kroner fra Everton for Wilfried Zaha. Spissen Cenk Tosun, og midtbanespiller James McCarthy ville gå til Palace som en del av avtalen, melder Daily Mail.

McCarthy blir trolig klar for Palace innen kort tid, ifølge Sky Sports.

Neymar ønsker seg vekk fra Paris, og PSG har tilbudt brasilianeren til både Manchester United, Juventus og Real Madrid. Klubben ønsker ikke å la Barcelona hente superstjernen tilbake til Camp Nou, der han spilte mellom 2013 og 2017, skriver SPORT.

Everton henter Monacos franske forsvarsspiller Djibril Sidibe på lån, melder Daily Mail. 27-åringen har 18 landskamper for Frankrike.

Everton har også forsøkt seg på Watfords Abdoulaye Doucoure, men Watford har avslått et bud på drøyt 400 millioner kroner for franskmannen. Watford skal på sin side være nære en overgang for den senegalesiske Rennes-bingen Ismaila Sarr, skriver Sky Sports.