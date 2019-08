Årsaken til lekkasjen er at en boringsmaskin boret hull i drivstofftanken ved luftambulansens helikopterbase i Lørenskog, skriver Romerikes Blad.

Administrerende direktør Rune Stark-Olsen ved NLA Solutions AS, et datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, sier hendelsen skjedde i forbindelse med geologiske grunnundersøkelser. Han beklager for det som har skjedd.

De som skulle bore var klar over at det var et drivstoffanlegg i området, men dessverre fikk vi feilaktig informasjon fra grunneier om hvor denne tanken var plassert, forteller Stark-Olsen.

Grunneier er Oslo universitetssykehus, og pressevakt Hedda Holth skriver i en epost til avisen at det er leit det som har skjedd.

Det jobbes nå med å begrense skadene, skriver Romerikes Blad. Brannvesenet har lagt ut lenser som suger opp og demmer for drivstoffet som har rent ut i Fjellhamardammen og Fjellhamarelva.

