Rosenborg er på plass i Slovenia for å spille første kamp i tredje runde av Champions League-kvalifiseringen. Det har Alexander Søderlund store forventninger til, men han innrømmer at det ikke var like positive tanker i starten av sesongen.

– Vi har vist bra formstigning, så det er kjekt å være på dette laget for tiden, det vil jeg si, sier Rosenborg-angriperen til TV 2.

– Hvordan er det i forhold til hvordan det var i starten av sesongen?

– Nei, i starten, for både egen og lagets sin del var det krise. Det har vært tungt å komme i gang, men heldigvis har det kommet seg etter hvert og Rosenborg er jo et lag som kommer mer og mer utover høsten, så vi ventet på det. Det kom litt sent i år, men vi kom i gang.

– Det var noe som var galt

Søderlund forteller at det ikke bare var sviktende resultater i sesongstarten som bekymret ham.

– Min bekymring var egentlig mest for min egen del, fordi at jeg var helt, ja, det var noe som var galt. Så jeg begynte å lure på om jeg var ferdig eller hva det var for noe, sier Søderlund med et smil før han fortsetter:

– Men heldigvis har det kommet seg. For laget sin del visste jeg at kom til å ordne seg etter hvert. For både laget og min egen del så er det mye bedre nå, så det er kjekt.

Horneland: – Vi er i bra slag

Søderlund og Rosenborg er i en posisjon der Champions League-drømmen lever i beste velgående. Det er en posisjon 32-åringen stortrives i.

– Det er fantastisk, selvfølgelig. Jeg tror det også er viktig for klubben sin del. Hvis det skal være én gang vi skal klare det, så kan det være nå. Det kan være vanskelig å få en såpass, jeg kan ikke si enkel heller, men såpass grei kjøring helt fram til playoff. I playoff blir det uansett tøft, for Zagreb er et sinnssykt godt lag. Hvis det er de som går videre da, det vet jo vi ikke heller ennå. Men det er fantastisk at vi har kommet dit vi har gjort, ut ifra hvordan sesongen tidligere har vært, sier Søderlund.

Også Eirik Horneland ser lyst på onsdagens møte mot Maribor.

– Vi er en bra gjeng, med bra selvtillit og som er i bra slag. Så vi gleder oss virkelig til imorgen, sier RBK-treneren som bekrefter at alle spillerne er skadefrie og klare til kamp.