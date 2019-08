Mandag ettermiddag gikk det flere skred i Jordalen i Voss og Aurland. Raset rammet ingen fastboende, men Marit Krokeide og mannen Arne Bergfjord leide en hytte rett ved det som skulle vise seg å bli det største raset den dagen.

– Vi kjente det begynte å riste, og da jeg så ut frontruta kom det en vegg av stein og dritt mot oss. En bølge på opp til fire meter, sier Bergfjord.

Rygget og håpet på det beste

Før raset hadde paret parkert bilen og bestemt seg for å vente med å gå ut til det sluttet å regne.

Plutselig så de at elven som lå et par hundre meter bortenfor gikk fra hvit til helt svart. De tok opp telefonen for å filme.

Det de ikke visste var at en liten bekk rett ovenfor der de satt, hadde brutt ut til et stort jordras.

DØDSFRYKT: Marit Krokeide og mannen Arne Bergfjord var sikker på at de kom til å dø, da jordraset kom buldrende mot dem.

Da de skjønte hva som var på gang, reagerte paret raskt. De rygget bilen bak en av bygningene, og håpet på det beste. Det kan ha reddet dem.

– Sto om sekunder

– Det begynte å stige oppover på bilen. Hadde ikke raset stoppet da det gjorde, kan det hende bygningen hadde røket, sier Bergfjord.

Redningen var heldigvis ikke langt unna. Søskenbarnet til Bergfjord, Alf Kåre Naasen, hadde sett raset og kjørte ut med traktor til skredet.

– Han vasset bort til oss og hjalp oss med å komme oss ut. Han sa at han så det kunne rase enda mer, og at det sto om sekunder, sier Krokeide.

Fare for flere ras

Paret kom seg trygt ut og bort fra plassen, men geolog Johannes Vik Seljebotn som var ved rasstedet i dag, sier det kunne gått mye verre.

Bilen til ekteparet ble omringet av jordraset. – Det var veldig tøft. Det er fremdeles veldig tøft, sier Marit Krokeide gråtkvalt.

– Jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis de ikke var skjermet. De kunne blitt ført ned i elva, sier Seljebotn.

Da geologen undersøkte området i dag kunne han se flere ras som hadde blitt løst ut i løpet av timene det var ekstremnedbør på mandag. Seks ras hadde nådd veien, i tillegg til flere små ras oppe i fjellsiden.

Geologen mener det fremdeles ikke er trygt å ferdes i området, da det er flere løsmasser rundt noen av skredene.

– Slik det ser ut nå, er det fare for at det raser mer ut, sier geolog Johannes Vik Seljebotn om situasjonen i Jordalen tirsdag.

– Rasene er utløst på steder som har mindre raspotensial. Det er ekstremnedbør fra uvanlig sterke tordenbyger som er årsaken til størrelsen på rasene, sier Seljebotn.

Har advart mot det i flere år

Geologen mener ekstremnedbøren er en ny problematikk i vår verdensdel, og også noe folk må begynne å venne seg mer til.

Det samme sier klimaforsker ved Norwegian Research Centre (NORCE) og Bjerknessenteret ved UiB, Erik Kolstad. Han mener dette bare er begynnelsen på noe som vil fortsette og bli enda verre i fremtiden.

– Dette er jo noe som er veldig tett knyttet til det som skjer med global oppvarming. Vi har advart mot det i mange år, sier Kolstad.