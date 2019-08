– Jeg husker at det var 2-2. Så var jeg på vei ut i en duell, og det er egentlig det eneste jeg husker, forteller KFUM-keeper Oliver Stronach-Nathan.

Alt blir svart for 19-åringen. Den oppofrende keeperen ruser ut for å hindre at laget havner under i sluttminuttene av Norway Cup-finalen for Gutter 19.

Oliver treffer ball, mann og får et kne i stor fart plantet i ansiktet.

Det tar litt tid før kommentatorer, publikum, lagkamerater og trenere forstår hvor alvorlig skaden er.

Unggutten blir byttet ut, og etter kampslutt bærer det rett til Ullevål sykehus i ambulanse. Der viser røntgenbildene at Oliver har brudd flere steder i ansiktet.

– Jeg var veldig opptatt av hvordan det gikk med hjernen hans. Og synet, spesielt. Heldigvis har det ikke vært noen problemer med det som jeg har skjønt, sier far, Murali Nathan, til TV 2.

Kirurgene på nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus brukte over fem timer på å bygge opp keeperens ansikt. Operasjonen var vellykket og prognosene er gode.

– Jeg må nok smøre meg med litt tålmodighet og ta én dag av gangen. Det kan bare gå én vei nå, og det er opp, sier en optimistisk Oliver.

Enorm støtte

I dagene etter operasjonen har støttemeldingene og besøkene fra nære og kjære strømmet på.

ULYKKESFUGL: Slik endte Norway Cup-finalen for KFUM-keeper Oliver Stronach-Nathan. Foto: Foto: Privat

– Jeg har fått enorm støtte fra både venner og klubben. Jeg har ikke hatt så mye tid til å svare på alt, men den støtten jeg har fått fra de i og rundt klubben har vært helt enorm. Det har hjulpet meg en del etter operasjonen og har gitt meg motivasjon til å komme tilbake, forteller 19-åringen.

Lagkameratene og andre venner kommer på besøk i etapper, og treneren Kristoffer har vært innom hele tre ganger siden lørdag. Tirsdag hadde han med seg en liten overraskelse. Nemlig en videohilsen fra den tidligere Chelsea og Arsenal-keeperen Petr Cech.

– Du skal ikke se bort ifra at jeg har hjelm eller maske neste gang jeg går ut på banen, bryter Oliver ut med et lite smil om munnen.

– Jeg skal spille igjen

Legene har gitt beskjed om at Oliver kommer til å komme tilbake til sine fulle fem. Om 7-8 uker bør alt være tilbake til normalen.

– Jeg har jo vært gjennom en del skader før, så det å komme tilbake fra nederlag, er noe jeg er vant til. Det gjør deg bare sterkere som person å gå gjennom hendelser som det her. Det kunne gått mye verre også. Jeg er glad at jeg kan gå og se, og at jeg kommer til å fungere som normalt etter hvert, sier 19-åringen fra sykesengen.

Med prognoser som tilsier at en videre fotballkarriere ikke er en umulighet, er KFUM-keeperen motivert for å vokte buret igjen.

– Jeg har sagt at jeg kommer til å spille igjen. Hvor lang tid det tar, får vi bare se. Men jeg kommer garantert til å spille igjen. Det er det ikke noen tvil om.