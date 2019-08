«Moi» ute i kulden i Southampton – sjefen åpner for overgang

25-åringen er i det siste blitt linket bort fra klubben. Nå bekrefter Southampton-manager Ralph Hasenhüttl at klubben er åpen for å finne en annen løsning for nordmannen.

På spørsmål fra TV 2 om han tror at nordmannen fortsatt er i klubben når overgangsvinduet stenger torsdag, svarer østerrikeren følgende:

– Jeg vet ikke. Vi ønsker å gi alle sjansen til å spille. Hvis han ikke føler seg komfortabel med å sitte på benken, eller kanskje på tribunen av og til, så har han andre mål enn oss. Da bør vi finne en løsning. Normalt sett pleier vi å få til det, sier Hasenhüttl.

Østerrikske Ralph Hasenhüttl er i ferd med å ta fatt på sin første fulle sesong som Southampton-manager. Foto: Glyn Kirk

– Han har vært uheldig

Så sent som i fjor sommer skrev Mohamed Elyounoussi under på en femårskontrakt med Southampton. I fjor startet mannen som kostet snaut 200 millioner kroner bare åtte kamper i Premier League.

I sesongoppkjøringen har veien til startoppstillingen virket lang. I de fire siste treningskampene har han ikke engang vært på benken.

– «Moi» har nok ikke hatt sin beste tid så langt i denne ligaen. Han har ikke fått så mange sjanser, og han har vært litt uheldig når han først har fått sjansen. Han kunne nok ha scoret flere mål. Men det er ikke lett å at det første steget inn i laget. Premier League er en veldig fysisk liga. Det tar tid å tilpasse seg ting. Noen tar det kjapt, mens andre bruker lenger tid, sier Hasenhüttl.

– Ser du for deg en fremtid for «Moi» i denne klubben?

– Alle som er i troppen har en fremtid her om de viser seg frem. Han er en hardtarbeidende mann. Alle har en sjanse. Det samme har «Moi», svarer Southampton-sjefen.

– Et litt vanskelig tema

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med verken Elyounoussi eller hans agent den siste tiden. På besøk hos klubben tirsdag ble det opplyst at nordmannen ikke ville være tilgjengelig for intervju.

Ifølge lagkameratene er imidlertid 25-åringen i full trening.

– Det er et litt vanskelig tema, det der. «Moi» er en utrolig dyktig fotballspiller, og er utrolig talentfull. Men jeg husker mitt første år i klubben. Da hadde jeg det litt tøft. Heldigvis spilte vi i Europaligaen da, slik at jeg fikk meg 30-35 kamper. Ikke alle var fra start, men jeg fikk meg kamper, sier Southampton-kaptein Pierre-Emile Højbjerg til TV 2.

– Engelsk fotball er en veldig krevende liga, så ting kan ta tid. Men jeg er sikker på at «Moi» har kvaliteten som skal til for å bli en skikkelig dyktig fotballspiller, fortsetter dansken.