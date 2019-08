EU-diplomater sier til BBC at det ikke er grunnlag for en ny runde med «meningsfylte diskusjoner» om brexit-avtalen og viser til at den britiske regjeringen er tilbake der de var for tre år siden.

EU-kommisjonen er imidlertid villig til å holde nye samtaler, «dersom Storbritannia ønsker å klargjøre sin posisjon», heter det.

Michael Gove, som er britisk statsråd uten portefølje, men med ansvar for å forberede brexit, beklager EUs manglende vilje til å reforhandle avtalen som Boris Johnsons forgjenger Theresa May forhandlet fram.

Parlamentet i London vendte imidlertid tommelen ned for Mays brexit-avtale tre ganger og mente at den ikke var god nok.

– Statsministeren har vært tydelig. Han vil forhandle fram en god avtale med EU, og han kommer til å vie all sin energi til å forhandle fram en ny avtale i vennskapelighet, sier Gove til Sky News.