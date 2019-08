De tyske nødetatene får ofte inn klager på lyder. Som regel tilhører lydene naboer som har hakket for høylytt sex eller skadde dyr – men som ofte viser seg å være noe helt annet.

Nylig ble politiet i Augsburg en natt kalt ut til en barneskole, da mistenkelige lyder ble hørt fra lekeplassen og et sikkerhetslys ble aktivert.

Først etter at en av skolens ansatte hadde blitt dratt ut av senga og en rekke politibetjenter hadde blitt satt i sving, ble det avslørt at kilden til de mistenkelige lydene var to pinnsvin som var i full sving med å parre seg.

– De mistenkelige lydene ble raskt tilskrevet et par pinnsvin i midten av et paringsritual, skriver politiet i sin rapport fra den spesielle episoden.

Pinnsvinene ble ikke forstyrret, og fikk politiets tillatelse til å fullføre hyrdestunden.

To pinnsvin førte nylig til full utrykning ved en barneskole i Augsburg. Her er to pinnsvin avbildet i Bad Nauheim i Tyskland i 2014. Foto: Boris Roessler

Høye skrik

Hendelsen i Augsburg er ikke den eneste av sitt slag: I sommermånedene blir tysk politi stadig ringt ut på oppdrag der kåte pinnsvin lager lyder som gjerne blir oppfattet som noe annet.

Bare i sommer har flere titalls klager på høy lyd blitt registrert, der pinnsvin viste seg å være synderne, melder den tyske avisen Der Spiegel.

Pinnsvin er i stand til å lage en rekke lyder som hvesing, maling, plystring, klikking eller til og med høy skriking, som gjør at de ofte forveksles med mennesker. Hyrdestundene til pinnsvin kan ofte vare i flere timer, som nok også er en faktor som bidrar til at tålmodigheten til søvnlystne tyskere ofte tar slutt.

Pinnsvineksperter advarer

Paringsritualet til pinnsvin kalles for «Igelkarussell» på tysk, og de stadige nødanropene har ført til at hashtaggen #igelsex har spredt seg.

Sommeren er den mest aktive paringsperioden for pinnsvin, og løper som regel fra april til begynnelsen av september.

Pinnsvineksperter har gått ut og advart mot å bryte opp seansen når de blir oppdaget. Årsaken at pinnsvinbestanden har falt dramatisk de siste årene, og at de nå regnes som truet.