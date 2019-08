Da Rita Halvorsen i den frivillige organisasjonen Hjelp Pus Hadeland fikk melding om en skadet katt, rykket hun umiddelbart ut for å hjelpe den firbeinte.

Hun har jobbet med å redde katter i åtte år. Men hun har aldri sett noe så fælt som i denne kattens munn.

Den grå hannkatten var utmagret, dehydrert og klarte nesten ikke å gå.

Det var Avisa Hadeland som først omtalte saken.

Luktet råtten betennelse

Halvorsen løftet katten opp og begynte å kose med den, da hun kjente en sterk, fæl lukt.

– Det luktet intenst av råtten betennelse. Jeg tok straks med katten til veterinær, sier Halvorsen.

KATTEELSKER: Rita Halvorsen har reddet katter i åtte år, men aldri sett noe så fælt før. Her med en av de andre kattene hun tar seg av. Foto: Privat

Det var der både hun og veterinæren fikk bakoversveis.

– Veterinæren åpnet kattens munn for å se på tennene hvor gammel den var. Da rygget hun raskt tilbake, og jeg lurte på hva som var så fælt. Det var da jeg fikk se det selv. Det kravlet av hvite laver i hele kattens munn og nese, sier Halvorsen og grøsser.

De hvite larvene som kravlet rundt i katten var fluelarver.

Spiser seg innover i dyret

Fluelarveangrep er en parasittsykdom som kan angripe pattedyr. Det forårsakes av fluer som legger egg i dyrets pels. Flueeggene klekker og blir til larver, som spiser seg innover i dyret.

Dette er en ganske vanlig sykdom hos sau, men veterinæren hadde aldri før sett noe lignende på katt.

Halvorsen har sett fluelarver i åpne sår hos katt én gang tidligere, men det var ikke innvendig og så ekstremt som i dette tilfellet.

– Når man jobber med bortkomne dyr, ser man mye fælt. Men dette topper alt jeg har sett tidligere. Stakkars katt, sier Halvorsen.

Måtte avlives

Det var veterinær Linn Beathe Reiestad ved Dyrlegene på Hadeland som tok i mot katten. Hun har aldri sett lignende.

– Katten var nær døden og sterke smerter. Han var bevisst, men mer død enn levende. Den var veldig kritisk skadd av larvene som hadde spist seg inn i hodebunnen og i munnen, forteller Reiestad til TV 2.

– Det var helt grusomt syn. Jeg har aldri sett et levende dyr ha så mange fluelarver på seg før. Ser man et lite sår kan det hende larvene spiser opp dyret under huden uten at man ser det. Det er veldig ekkelt og alvorlig, sier veterinæren til TV 2.

Funnet i hytteområde

Veterinæren sier katten var kastrert, og derfor hatt en eier tidligere. Om denne var forlatt eller ikke, kan hun ikke si.

Katten ble funnet i et hytteområde på Skjærvatråkket i Lunner på Hadeland. Og Rita Halvorsen frykter at kattens eiere har dumpet den der.

– I og med at den kastrerte hannkatten ikke var chippet, har vi ikke hatt mulighet for å finne ut hvem som eier ham, sier Halvorsen.

SYK: Larvene kravlet rundt i munnen og i pelsen hos katten. Foto: Privat

Ønsker obligatorisk ID-merking

Stadig flere etterlater seg kjæledyrene sine om sommeren.

I Oslo har Dyrebeskyttelsen tatt i mot 50 prosent flere katter enn i fjor.

Nå ønsker de at det blir obligatorisk å ID-merke kjæledyr, for å kunne stille uansvarlige eiere til ansvar.

– For det første får man stoppet mye av den videre formeringen. For det andre får vi plassert ansvaret der det hører hjemme, hos de som eier dyrene, sier Frida Gulbrandsen i Dyrebeskyttelsen.