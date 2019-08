Mandag gikk et bilde av Lukaku på trening med gamleklubben Anderlecht sin seiersgang på nett.

«Det i seg selv var en overraskelse», skriver den britiske avisen Telegraph.

De legger til grunn at Lukaku angivelig har slitt med en ankelskade i sesongoppkjøringen, noe som ble kommunisert som grunnen til at han har mistet samtlige treningskamper denne sesongen.

At kraftspissen trente med Anderlecht på mandag, skal Manchester United ha tatt med knusende ro. Han og resten av United-stjernene hadde nemlig fått en fridag.

Forventningen var imidlertid at Lukaku skulle returnere til Manchester United på tirsdag, skriver Telegraph. Istedenfor er belgieren på ny blitt avbildet på Anderlecht-trening av avisen HLN.

Verken Manchester United eller Lukakus representanter har kommentert saken overfor britiske og belgiske medier.

Senere tirsdag ettermiddag hevder Sky Sports at spissen kommer til å bli værende i Belgia frem til United-fremtiden er avklart. Dette er angivelig Lukaku og United blitt enige om.

– Så lenge han har kontrakt med Manchester United, er det pussig at han ikke er og trener hos dem. Det er klart for alle at han sannsynligvis ønsker seg bort. United ønsker nok å få en god sum sånn at de kan forsterke laget med en annen signering. Det er skissert flere løsninger her. At det kan skje noe før vinduet stenger, er det ingen tvil om, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Men så lenge det ikke har skjedd noe, må han forholde seg til at det blir sånn som det er nå. Han burde absolutt vært med på de siste forberedelsene til United. Årsaken, så lenge klubben ikke har forklart grunnen, blir bare spekulasjoner. Men sett utenfra virker det litt rart, konstaterer han.

– Tror du at det kan være et forsøk på å presse gjennom en overgang?

– Nei, jeg vil ikke tolke det sånn. Men det er egentlig en sånn merkelig greie som det er vanskelig å bli klok på. Klubben og ham har synliggjort at det kapittelet er ved veis ende. At det skjer nå eller i løpet av sesongen, er ganske tydelig, svarer Myhre.

Han understreker at det er flere ting som skal klaffe for at brikkene faller på plass: United må være fornøyd med budet, en erstatter må være klar og Lukaku må selv ønske å gå til den aktuelle klubben.

– Det var ganske tydelig gjennom vårsesongen etter at Solskjær tok over, og med måten han ønsker å spille på, at Lukaku ikke er et førstevalg, konstaterer TV 2s fotballekspert.

Det engelske overgangsvinduet stenger førstkommende torsdag klokken 18.00 norsk tid. Det europeiske markedet er imidlertid fortsatt åpent, som gjør at en klubb som Inter fortsatt vil ha muligheten til å hente ham.