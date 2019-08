– Stoppet på Walmart fordi han var sulten

Det sier politiet tirsdag, ifølge CBS.

Det var lørdag formiddag klokken 11 lokal tid at de første meldingene om skyting ved et kjøpesenter i El Paso, Texas.

22 personer ble skutt og drept ved Walmart-kjøpesenteret. Ytterligere 24 personer ble skadet.

Den 21 år gamle Dallas-mannen Patrick Crusius er pågrepet etter massakren, og påtalemyndigheten har tidlig gjort det klart at de høyst sannsynlig vil søke dødsstraff.

Tirsdag slapp politiet flere detaljer om foranledningen til angrepet.

Stoppet fordi han var sulten

I forkant av masseskytingen skal Crusius ha kjørt seg vill i området, etter at han hadde kjørt 10-11 timer fra sitt hjemsted i Allen, Texas.

Årsaken til at han etter hvert stanset på Walmart, skal ha vært fordi han var sulten, sier politiet.

Crusius skal angivelig ha gått inn på kjøpesenteret først og spist, før han returnerte med våpen senere og startet skytingen.

Samtidig som han først var innom for å spise, skal han ha observert butikken og hvordan den var bygd opp før skytingen startet.

På spørsmål om Walmart var målet hans, ønsker ikke politiet å svare.

– Jeg kan ikke kommentere det direkte. Det er en del av etterforskningen, sier politisjef Greg Allen.

Anskaffet våpenet lovlig

Crusius blir omtalt som en einstøing og ungdom med problemer. Han sitter nå fengslet uten mulighet for å bli løslatt på kausjon, men skal være svært snakkesalig i avhør med politiet. Han viser foreløpig ingen tegn til anger over det han har gjort.

21-åringen har vært arbeidsledig i fem måneder og brukte ofte matkuponger. Våpenet han brukte i masseskytingen skal han imidlertid ha anskaffet lovlig.

I et manifest som ble postet på nett kort tid før skytingen, uttrykker forfatteren bekymring over at innvandrere fra Latin-Amerika til USA skal fortrenge eldre, hvite velgere i Texas og føre til flertall for det demokratiske partiet i fremtidige valg.

I teksten uttrykkes også sympati med mannen som er siktet for massedrap i to moskeer i New Zealand i mars. Forfatteren mener «raseblanding» ødelegger landet og går inn for at USA deles opp i enklaver bestemt av rase.

Politiet mistenker at Crusius er forfatteren bak manifestet, og jobber for å undersøke det.

En Twitter-kontor som skal ha tilhørt Crusius ble også stengt lørdag kveld. Twitter-meldinger fra kontoen har lovpriset president Donald Trump, og spesielt hans forsøk på å bygge muren mellom USA og Mexico.