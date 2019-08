City bekrefter at de har sikret seg portugiseren på sine nettsider onsdag kveld.

Samtidig bekrefter Juventus at de har sikret seg Danilo fra Manchester City. Den italienske storklubben bekrefter overgangssummen på sine nettsider:

City betaler 65 millioner euro for Cancelo, mens Juventus betaler 37 millioner euro for Danilo.

Altså går Juventus 28 millioner euro i pluss – tilsvarende om lag 280 millioner kroner.

Manchester City skal ha jobbet med å få på plass en overgang for João Cancelo (25) i flere uker, og nå kan endelig de lyseblå glise.

Danilo ble aldri et førstevalg i Manchester City. Nå skal han prøve å spille seg til fast plass hos Juventus. Foto: Glyn Kirk

Den hurtige og tekniske høyrebacken har signert en seksårsavtale med City og gir Kyle Walker konkurranse om plassen. Cancelo kan også spille på motsatt back eller enda lenger fremme på banen.

Portugisiske Cancelo har bare én sesong bak seg i Juventus, som hentet ham til Torino for 380 millioner kroner fra Valencia. Da hadde han vært én sesong på lån i Inter.

Cancelo blir Citys andre store signering i sommer etter at Rodri ble hentet fra Atlético Madrid for 677 millioner kroner. Også Angeliño er hentet tilbake etter at City benyttet seg av en tilbakekjøpsklausul som var del av avtalen med PSV.