Tirsdag gikk Abid Raja ut mot Frp-nestleder Sylvi Listhaug hos TV 2. Bakgrunnen var Listhaugs angrep på de bompengefinansierte bypakkene.

– Sylvi Listhaug har selv sittet og forhandlet frem regjeringsplattformen, men hun burde lese den på nytt. Hun har forhandlet den frem og signert den, sa Venstres finanspolitiske talsperson til TV 2.

Han pekte på at regjeringen ble enige om en økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

– Det er utrolig at Listhaug kan ha en så selektiv hukommelse, og det kler ikke en statsråd å snakke slik om regjeringens politikk, sa Raja.

Listhaug: – Ikke lett å forstå hva Raja egentlig mener

På Twitter har Raja delt TV 2-saken med teksten «Sylvi bløffhaug?».

Nå slår Frp-nestlederen tilbake mot Raja og viser til en sak fra Dagbladet 9. mai og en sak i VG 3. august.

– Vi må erkjenne at det har gått for langt og at vi nå krever inn mer bompenger enn det befolkningen er villig til å betale. Vi er ute av kurs, sa Raja 9. mai.

I et intervju med VG for tre dager siden, var tonen en annen fra Venstre-politikeren.

– Folk flest har råd til å betale bompenger, sa Raja til avisen.

Listhaug sier det er Raja som vingler, mens Frp har stått fast på at bompengebelastningen bør reduseres.

– Abid Raja kan umulig ha snakket med vanlige folk med vanlige inntekter i sommer. I juni var han enig om at bilistene blir flådd, mens han nå mener at folk flest har råd til å betale tusenvis av kroner i bompenger. Det er ikke lett å forstå hva Raja egentlig mener. I motsetning til Raja mener Frp det samme nå som før sommeren. Frp har vært tydelig på at nok er nok og at bompengebelastningen for bilistene må reduseres, sier Listhaug til TV 2.

– Raja mener du bør forholde deg til regjeringsplattformen og peker på at dere på Granavolden ble enige om «en økt satsing på byvekstavtaler». Hvorfor vil Frp nå legge bort det?

– Frp har forståelse for at begeret er fullt. Bilistene har fått nok av å betale for omtrent alt mulig annet enn vei, for det er det som er realiteten med disse byvekstavtalene. Frp kommer alltid til å stå på for at bilen skal ha best mulig kår i Norge. Det er det viktigste fremkomstmiddelet for folk flest, svarer Frp-nestlederen.

Hun hevder folk «har fått nok av bypakker og bompenger».