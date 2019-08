Politiet står fast ved sin hypotese om at Hagen er drept

Politiet bekreftet at det har vært en forhandling mellom angivelige kidnappere og familien til Hagen. Familien til Hagen gikk tirsdag ut med at forhandlingen ga styrket håp om at hun fortsatt lever.

Likevel mener politiet at hypotesen fortsatt er at de står overfor en drapssak.

– Før det foreligger noen bevis, så står politiet ved sin vurdering om at vi står overfor en drapssak, sier Brøske.

Tidligere skrev VG at familien har betalt ti millioner til angivelige kidnappere.

– Vi har tar henvendelsen på alvor, det vil si at vi også etterforsker betalingen. Det blir en naturlig del av etterforskningen, sier Brøske.

Politiet bekrefter at de har sett kommunikasjonen med de angivelige kidnapperne.

– Vi fikk vite om den siste kommunikasjonen kort tid etter den ble kjent, 8.juli. Vi har sett kommunikasjonen, forteller Brøske.

Gir råd i forhandlingene

Politiet sier videre at de rådgiver familien i forhandlingene. Tidligere i saken har politiet sagt at de råder til å ikke betale løsepenger.

– Vi har en god og tett dialog med familien. Politiet har en rådgivende del i slike forhandlinger, uten at jeg vil kommentere om det pågår en forhandling nå. Vi har gitt råd om forhandlingen, og vi gir fortsatt råd etter 8.juli, sier Brøske til TV 2.

– Vi har indikasjoner på at hun lever

Pressekonferansen kommer to timer etter at familien til Hagen sa de hadde indikasjoner på at Hagen fortsatt er i live.

Politiet har tidligere sagt at de antar at hun er omkommet.

Tirsdag holdt familien til Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (69) sin advokat, Svein Holden, pressekonferanse klokken 12, der de orienterte om utviklingen i saken.

I juli, fem og en halv måned etter forrige kontakt, skal familien ha fått et nytt pengekrav fra en angivelig motpart.

– Klart og tydelig svar

Ektemannen Tom Hagen skal ifølge VG ha etterkommet dette kravet, og betalt i overkant av ti millioner kroner, men skal til tross for dette ikke ha fått noe livsbevis tilbake.

– De sier til familien at hun lever. Mer konkret går det ikke an å gjøre det, sier bistandsadvokaten.

– Vi oppfatter hendelsen som et klart og tydelig svar, sa Holden under pressekonferansen.

Kommunikasjon på norsk

– Vi kommuniserer klart og tydelig med motparten. Etter 8. juli har vi hatt tydelig kommunikasjon, opplyste Holden.

Kommunikasjonen foregår på norsk, sier Holden.

Bistandsadvokat Holden sier at Hagen-familien har kontakt med kidnappere, men at de ikke har fått livsbevis.