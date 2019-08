Forsvaret: – Uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy utenfor norskekysten

Russland har varslet fire ulike militærøvelser vest av Helgeland og Andøya fra 14. til 17. august, med øvings- og skyteaktivitet, opplyser Forsvaret til TV 2.

– Vi ser en uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy, sier oberst Eystein Kvarving i Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2 om øvelsene som er varslet.

Et større antall marine fartøy er på vei fra Russland til de varslede øvingsområdene.

For å øke situasjonsforståelsen i området mens øvelsene pågår, er det stasjonert tre amerikanske Poseidon P8-overvåkingsfly på Andøya.

Fire store fareområder

Den russiske marinen har varslet fire missiltester, ifølge såkalte «Notice to airmen» (NOTAM), slik at sivile fly kan holde seg utenfor det aktuelle testområdet i internasjonalt luftrom.

Disse fire fareområdene er innrapportert, ifølge Forsvaret:

80 nautiske mil i diameter rett vest av Mo i Rana. Med utgangspunkt i tolvmilsgrensen; 140 nautiske mil ut fra norsk grense.

70 nautiske mil nordvest av Andøya. Med utgangspunkt i tolvmilsgrensen; 50 nautiske mil ut fra norsk grense.

55 nautiske mil nordvest av Andøya, lenger vest enn felt nummer to. Beliggenhet i Smutthavet, 230 nautiske mil ut fra norsk grense, med utgangspunkt i tolvmilsgrensen.

65 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya; 200 nautiske mil ut fra tolvmilsgrensen. Dette feltet ligger i fiskevernsonen og strekker seg inn i norsk økonomisk sone.

Forsvarsdepartementet sier i en pressemelding at Russland har varslet at landet vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms, noe som tyder på at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene.

Ifølge departementet føyer den russiske øvingsaktiviteten seg inn i et mønster der Russland er aktive hyppigere og lengre vest enn tidligere.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Russisk misnøye

Ifølge Etterretningstjenesten dreies den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye. Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener at den russiske utviklingen i Arktis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne.