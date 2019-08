Mannen ble meldt savnet etter at et jordskred gikk over fylkesvei 451 ved Årnes i Jølster for en uke siden. Politiet tok mandag opp igjen det organiserte søket, og tirsdag vil de fortsette med miniubåt og magnetsøker.

– Det er startet opp søk med miniubåt med sonar, og litt senere kommer det en båt som vil starte opp med magnetsøker, sier innsatsleder Trond Hatlenes i Sunnfjord-politiet til NTB.

Hatlenes opplyser at søket vil pågå godt utover dagen, men at det ennå ikke er avklart hvor lenge. Søket regnes som omfattende og vil hovedsakelig foregå i området der raset har gått ut i vannet.

Sunnfjord-lensmann Dag Fiske har tidligere opplyst til Bergens Tidende at jordskredet over fylkesvei 451 har hatt enorme dimensjoner under vann. Ifølge oseanografiske undersøkelser var rastungen rundt 200 meter bred, og den stopper på 100 meters dyp, ifølge lensmannen.

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Flere av skredene gikk mellom Skei og Vassenden og kuttet Jølster kommune i to. På hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, E39, gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer. På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet.

