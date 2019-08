Den 33 år gamle midtstopperen har signert for Bordeaux. Det bekrefter Arsenal på Twitter.

Klubben tar et noe kaldt farvel med spilleren som fikk 353 kamper for klubbe, og skriver blant annet at «vi bestemte oss for å sanksjonere avtalen idet vi fikk et akseptabelt bud.»

Skal en tro BBC, får Arsenal opp mot 50 millioner kroner for kapteinen sin.

At Koscielny skulle forlate Nord-London, har ligget i kortene en stund. Tidlig i juli sjokkerte franskmannen da han nektet å bli med på treningsleiren til USA.

Arsenal skal ha ønsket at han skulle bli værende i klubben, mens Koscielny ønsket tillatelse til å forlate klubben gratis ett år før kontrakten gikk ut, skriver BBC.

33-åringen ble satt til å trene med U23-laget, men skal så ha fått muligheten til å returnere til førstelaget. Det var angivelig Koscielny fint lite interessert i.

Skal en tro BBC, håper Arsenal å sikre seg to spillere før overgangsvinduet stenger førstkommende torsdag klokken 18.00 norsk tid: Celtic-backen Kieran Tierney, samt en midtstopper for å fylle tomrommet etter Koscielny.

London Evening Standard hevder at RB Leipzig-stopperen Dayot Upamecano er aktuell som erstatter. Den 20 år gamle franskmannen kommer imidlertid til å bli en dyr mann. Prislappen er etter sigende på svimlende 750 millioner kroner.

Også Juventus-stopperen Daniele Rugani skal være aktuell, ifølge avisen.

