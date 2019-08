Reagerer på Instagram-idyll: – Jeg skjønner ingen ting

Paret forteller at de aktiviserte 5-åringen med sommerskole på dagtid, og at det etter hvert gikk bedre og bedre å takle storbylivet med baby.

Våkenetter

– Det er ikke sånn at det ikke er slitsomt å ha sommerferie med en femåring og et spedbarn. Det er ikke sånn at «nei, vi er bare uthvilte hele tiden». Det er våkenetter som det ville vært om vi var hjemme, sier Kristine.

VÅKENETTER: Etter mange våkenetter måtte kjæresteparet på skift i løpet av dagen. Foto: Privat.

«Nitimen»-programlederen undrer seg over hvor lett livet til andre spedbarnsforeldre framstår i sosiale medier.

– Jeg skjønner ingenting når damer legger ut bilder etter at de har født, tre-fire dager etter fødselen. De er uthvilte og ungen ligger der i en liten kurv og alt er bare perfekt. Det er godt mulig at noen har det sånn, men de aller fleste er helt utslitt, har sykt vondt i kroppen, klarer ikke å sitte, klarer ikke å gå.

LENGSEL I BLIKKET: Kristine med lille Charlie, og lengsel etter et glass bobler mellom slagene. Foto: Privat.

– Du har en unge du skal prøve å mate, du sover ingenting. Man kan bli ganske forvirret. Jeg kunne lett ha løyet om den tilværelsen og lagt ut dritfine bilder, fortsetter hun.

– Det er ikke for å være moraliserende, men jeg tenker at hvis folk hadde sett hvordan man egentlig hadde det så tror kanskje at man hadde slappet litt mer av, sier Kristine til «God sommer Norge».

Må amme på settet

Like etter at de kom hjem fra Budapest dro Riis rett på kostymeprøver til den nye sesongen av NRK og Netflix-serien «Vikingane». Innspillingen går i gang senere i august, så det blir en travel tid som spedbarnsmamma framover.

– Jeg tror han kommer til å være med, så det blir nok amming på settet. Nå er det heldigvis i kjørbar avstand fra Oslo. Jeg måtte ta nye målinger til kostymer fordi kroppen forandrer seg så mye. Det er ikke så enkelt, men jeg har ikke så mange innspillingsdager. Jeg håper og tror at det skal gå fint.

FAMILIEFROKOST: Jon-Niklas har hatt leilighet i Budapest i ti år, men det er første gang Kristine – og familien på fire – er samlet i leiligheten. Foto: Privat.

Travel høst

I september legger Jon-Niklas ut på en omfattende norgesturné med sitt populære show «Jeg reiser alene». Samtidig begynner eldstesønnen Gabriel på skolen, og minstemann Charlie er hjemme med mamma Kristine.

– Det er gøy å stå på scenen med en forestilling jeg er stolt av, men så er det jo det evige greiene med at det er vanskelig å være langt borte i avstand. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg får jobbe med det jeg elsker, sier han.

– Jeg tror at det er et viktig eksempel å gi til barna også, at man holder på med de tingene man er glad i å gjøre, sier Rønning til «God sommer Norge».