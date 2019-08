Aston Villa har hentet tolv spillere i sommer: – Det er utvilsomt gambling

– Det blir litt fotballfantasi for min del. Man tror at det å hente flest mulig spillere for mest mulig penger, er et mål i seg selv, og at det nesten ubetinget gir suksess. Det er ikke sånn det funker i den reelle verden.

Norwich har knapt brukt penger

Aston Villas tilnærming er mer eller mindre diametralt forskjellig fra opprykkskollega Norwichs. De kanarigule vant Championship overlegent, men har ifølge Transfermarkt brukt under 40 millioner kroner på forsterkninger i sommer.

– De er opptatt av å bygge klubb og bruke midlene på treningsanlegg og sånne type ting. De har funnet sin plass i næringskjeden. Uansett om de hadde splashet en milliard kroner nå, så ville det uansett blitt en kamp for å overleve. Skulle de rykke ned etter en skikkelig kjøpefest, ville det fulgt klubben i mange sesonger. Derfor velger de ikke å gjøre det. Det har jeg full forståelse for, sier Myhre.

Det hører imidlertid med til historien at Norwich onsdag skaffet seg midtbanespilleren Ibrahim Amadou (26) på et sesonglangt lån fra Sevilla, angivelig i konkurranse med blant andre Aston Villa. Det skal også være en kjøpsklausul på om lag 100 millioner kroner med i pakken.

– Det er egentlig helt forkastelig

Denne uken ble Harry Maguire tidenes dyreste forsvarspiller da han ble kjøpt av Manchester United for 865 millioner kroner. Leicester skal ha sett for seg å erstatte midstopperen med Nathan Aké, men ifølge Sky Sports krever Bournemouth over 800 millioner kroner for nederlenderen.

Myhre har mildt sagt lite til overs for at det nå flyter over med penger i internasjonal fotball, og at summene begynner å bli mer og mer uvirkelige for hver uke som går.

– Det er galskap. Det er egentlig forkastelig og helt latterlig. Sånn sett har jeg veldig stor sans for de klubbene som ikke kaster seg på den karusellen og i stedet sier at nok er nok. Det er blitt monopolpenger. Det er naturlig at engelske spillere koster mer i England, likevel er det viktig at folk setter ned foten.

– Aston Villa har gjort det på sin måte, Norwich på en annen. Jeg tror det blir en kamp for å overleve for begge. Jeg har forståelse for noen av de overgangene Villa har gjort. Så får vi se om det lønner seg på sikt. Det som er klart er i hvert fall at man ikke kan holde på slik hver sesong, konkluderer Myhre.