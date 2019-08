Premier League-nykommer med høye ambisjoner - vil til Champions League med Norwich

Se TV 2s oppkjøring til sesongstart fredag fra 12.00. Kampstart mellom Liverpool og Norwich 21.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Fredag starter Premier League-sesongen 2019/20 med oppgjøret mellom gigantene fra Liverpool og nyopprykkede Norwich.

Mye har vært sagt, skrevet og ment om vertene, men forut for comebacket på øverste nivå har også manges øyne vært rettet mot Norwich.

TV 2 tok turen til kanarifuglenes treningsfelt for å høre om ambisjonene for det som forrige sesong var Championships beste lag.

– Vi var vant til å dominere kamper og ha ballen veldig mye, men i Premier League er du nødt til å skjønne at man noen ganger ikke har ballen. Hvordan skal vi takle det? Det er managerens jobb å forberede oss på det, men med den måten vi spiller på så er det slik at hvis det går bra, så tror jeg noen lag vil få slite, sier Alexander Tettey.

– Går det bra, så går det bra. Så får vi se ...

Midtbanespilleren begir seg ut på sin fjerde sesong i engelsk øverste divisjon, og håper fredag på å pynte på sine 71 kamper i Premier League. I sine forrige perioder har det vært mindre spillende Norwich-utgaver enn den vi nå skal få se utfolde seg blant de ypperste hver eneste helg.

– Vi er glad i å holde i ballen, vi har mange tekniske spillere, backer som går i hundre og spisser som kan score mål. Går det bra, så går det bra. Så får vi se hvordan det går når det ikke går bra. Det er om å gjøre å holde seg langt unna de tre nedrykksplassene. Jeg vet at det blir tøft. Det er ikke bare bare å være Championship-vinnere, sier nordmannen.

På direkte spørsmål på om han ville tatt en 17. plass om han ble tilbudt den nå, svarer nordmannen tydelig.

– Jeg hadde tatt den med en gang og løpt ut og av gårde med den. Treneren min sier kanskje at 17. plass er altfor dårlig og at vi må ha 10. eller 11., men jeg har vært her såpass lenge nå. Målet er å holde seg. Vi vet at vi har en spillergruppe som kan gjøre det bedre enn 17. plass, men målet er definitivt å være et Premier League-lag igjen etter 19/20, sier 33-åringen.

– Jeg vil spille Champions League med Norwich neste år

En av nordmannens lagkamerater - argentineren Emiliano Buendía som imponerte stort på nivå to forrige sesong - er imidlertid betydelig mer ambisiøs.