Det bekrefter Championship-klubben på sine nettsider.

Han får en rolle som spillende trener i Derby, og skal være en del av støtteapparatet til manager Philip Cocu.

Avtalen trer først kraft i januar, slik at Rooney får fullført MLS-sesongen med DC United.

Manchester United-legenden har skrevet under på en kontrakt som strekker seg over 18 måneder. Avtalen inneholder en opsjon på ytterligere ett år.

– Jeg ser frem til å jobbe med Philip Cocu, hans støtteapparat og spillerne fra og med starten av januar. Jeg er sikker på at jeg kan bidra, sier Rooney til klubbens nettsider.

– Jeg ser like mye frem til å starte trenerkarrieren min i Derby, ved både å jobbe med førstelaget og akademiet, fortsetter spissveteranen.

Cocu mener at Rooney har mye å by på, både på og utenfor banen.

– Han har hatt en fantastisk karriere, og har fortsatt mye å gi. CV-en hans snakker for seg selv. Men å ha en spiller med de lederegenskapene, ferdighetene, erfaringen og arbeidskapasiteten, vil være viktig for oss, sier nederlenderen til klubbens nettsider.

33-åringen har spilt i MLS siden forrige sommer, og nå er det klart at USA-eventyret snart er over.

– Vi hørte at Wayne ønsket å komme tilbake til England. Da vi hørte det, tenkte vi at vi skulle ta kontakt å se om vi kunne hjelpe han med det, sa Derby-eier Mel Morris til Sky Sports tirsdag.

Kontakten førte til en samtale mellom Rooney og Derby-manager Phillip Cocu, en samtale Morris sier var helt avgjørende for å få avtalen i havn.

– Jeg tror Wayne vil komme for å jobbe for en manager han holder høyt. Phillip får en verdensklassespiller, og en som kan bidra på banen, men også utenfor med de yngre spillerne. Det er en god deal for begge parter.