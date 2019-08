Det var søndag ettermiddag at politiet rykket ut til en bolig i Ørskog kommune i Møre og Romsdal, etter at en mann ringte inn og varslet om en alvorlig voldshendelse.

Mannen som ringte inn ble senere pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse. Mannen er i 30-årene.

En eldre kvinne ble livstruende skadet av volden hun ble utsatt for. Kvinnen i 70-årene ble fløyet direkte til St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske skader. Hennes mann ligger på sjukehus i Ålesund med bruddskader.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser politiadvokat Arnt-Erik Oust at kvinnen døde av skadene tirsdag formiddag.

– Siktelsen er dermed utvidet til grov legemsskade med døden til følge. Den endelige siktelsen vil foreligge når alle fakta er kommet på bordet gjennom etterforskningen. Kvinnen vil bli obdusert, sier Oust under pressekonferansen.

Ektemannen ligger fortsatt på sykehus med store bruddskader, men det skal ikke være fare for liv.

Tirsdag ettermiddag ble mannen begjært varetektsfengslet i fire uker med to ukers brev- og besøksforbud. Mannen samtykker til varetektsfengsling, og det ble dermed behandlet som kontorforretning.

Rundt klokken 15 kom fengslingskjennelsen. Der ble det bekreftet at mannen blir varetektsfengslet i fire uker.

Politiadvokat Arnt-Erik Oust i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi ønsker at han varetektsfengsles for å unngå at han påvirker beviser og vitner, sier Oust.

Siktede bodde ikke i boligen der hendelsen fant sted. Det er en familiær relasjon mellom siktede og det eldre ekteparet, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags relasjon det er snakk om.

Politiet mener ikke at siktede har befunnet seg lenge i boligen før volden fant sted.

Mannen i 30-årene har erkjent voldsbruken, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet har ikke ønsket å opplyse noe om hva han har forklart i avhør og hva som skal være motivet for voldsbruken. Mannen har avgitt forklaring til politiet både mandag og tirsdag.

Politiet har heller ikke kontroll på gjenstanden som ble brukt i angrepet mot ekteparet.

– Vi har et ganske klart bilde av hendelsesforløpet i boligen, og vi har avhørt flere familiemedlemmer for å danne et bilde av hva som har skjedd tidligere, sier Oust.