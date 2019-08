– Vi har fått melding om at en person skal være stukket med kniv. Vi har nå kontakt med fornærmede, som ivaretas av helsepersonell, og vi forsøker å pågripe en antatt gjerningsmann som befinner seg innendørs, opplyser politiet.

Pepperspray og elektrosjokk

Politiet isolerte adressen og forsøkte å ha dialog med personen på innsiden.

Etter en halvtime melder politiet at den antatte gjerningsmannen er pågrepet, men at de måtte bruke maktmidler under med pågripelsen.

– Vi måtte benytte både pepperspray og elektrosjokkvåpen. Vi vil nå iverksette etterforskning av hendelsen, samt følge opp fornærmede på sykehuset, skriver politiet på Twitter.

Lettere skadd

Klokken 11.35 opplyste politiet at den fornærmede er kjørt til sykehus og at vedkommende trolig er lettere skadd.

Ifølge VG var politiets forhandler tilkalt til leiligheten som ligger i Bjerke bydel nordøst i Oslo.

Saken oppdateres.

(NTB/TV 2)