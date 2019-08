Vil ha kondom-lager på DNT-hyttene

I sommer har Ingrid Bjønnes (33), helsesykepleier i Bykle kommune, kommet med en genial idé for å dele ut kondomer.

For å gjøre kondomer lett tilgjengelig, la hun flere hundre kondomer ut i skogen, og avslørte stedene på Snapchat.

Da hun kom tilbake fra ferie hadde små og store hentet hundrevis av kondomer etter en slags skattejakt gjennom Snapchat. Nå ønsker helsesykepleieren at Den Norske Turistforening (DNT) skal legge ut kondomer på norske fjellhytter.

– Kondomer skal være lett tilgjengelig, slik at det er trygg og sikker sex, også på fjellet. Jeg har lagt ut kondomer i skogen før, med stor suksess. For er det et sted folk har sex, så er det absolutt på fjellet. Det kan jo gjøres mer permanent ved at DNT legger kondomene ut på hyttene, forteller Bjønnes.

Helsesykepleieren ser for seg en liten boks med gratis kondomer i.

– Det kunne for eksempel vært en boks eller lignende hvor det er en kondomproviant oppi. Sånn kan folk hente seg kondomer etter behov, sier helsesykepleieren.

Kampanje kan ha ført til mer sex på fjellet

Tidligere har DNT hatt en kampanje hvor man går med rød lue på fjellet for å vise at man er opptatt. En grønn lue betyr at du er singel.

– DNT har hatt en kampanje med luer hvor man gir uttrykk for om man er singel eller ikke i fjellet. Det kan jo hende at det har ført til mer sex på fjellet. En kondomproviant kan sørge for at de som møter noen på fjellet, også kan ha sikker sex, forteller Bjønnes.

Helsesykepleieren tror ikke en slik ordning vil føre til mer søppel på fjellet.

– Folk må huske å ta med seg de brukte kondomene, eller kaste de der det hører hjemme. På hytter hvor det er sjokolade, tar man jo med seg søpla. Jeg skjønner at folk ikke vil gå rundt med en brukt kondom, men det fungerer på lik linje med menstruasjon, og det er ikke sånn at det ligger masse brukte bind på fjellet, sier Bjønnes.

Åpner opp for «kondomproviant»

Dag Terje Solvang, Generalsekretær i Den Norske Turistforeningen (DNT) vil gjerne se på muligheten til å få på plass kondomer på hyttene.

– Det er en morsom tanke, og noe vi kan vurdere. Vi møter jo medlemsforeningene våres ofte, så vi kan godt diskutere å ha kondomer i sortimentet på de selvbetjente hyttene, forteller generalsekretæren.

Solvang syntes tanken om at det blir tilrettelagt for sikker sex på hyttene er fin, og poengterer også at DNT også er opptatt av sikker sex.