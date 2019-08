Venner i sjokk: – En snill og god mann

– Han var en veldig snill og god mann, forteller den ene av de to vennene TV 2 har snakket med. De ønsker begge å være anonyme.

For de to vennene er det uforståelig at politiet i løpet av mer enn åtte timer ikke fikk kontroll på mannen i 60-årene uten å skyte ham.

– Jeg er sjokkert. For meg var han en lett omgjengelig mann, sier en av vennene.

Spesialenheten for politisaker er, som alltid når politiet avfyrer skudd, i gang med å undersøke saken.

Alle de involverte politifolkene vil tirsdag og onsdag bli avhørt av Spesialenheten.

– Om saken kunne vært løst på en annen måte fra politiet side, må den videre etterforskningen gi svar på, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Etsende spray og motorsag

Mandag klokken 10.24 ble politiet bedt om å bistå en ambulanse med en såkalt velferdssjekk. Det innebærer at de hjelper til når helsepersonell ikke får kontakt med en person som skal undersøkes.

Da de forsøkte å komme i kontakt med mannen, angrep han en politibetjent med machete. Politimannen fikk et lite kutt over øyet og har ikke fått alvorlige skader.

Politipatruljen fikk raskt støtte fra flere politifolk og etter hvert også beredskapstroppen fra Oslo. På det meste var det nærmere 20 politifolk på stedet, opplyser stabssjef Teigen.

Etter gjentatte forsøk på å få kontakt med mannen, valgte politiet å bruke elektrosjokkvåpen i et forsøk på å pågripe ham. Det bet ikke på mannen, som svarte med å spraye etsende væske mot politifolkene.

Litt over klokken 19 kom mannen ut døra og gikk til angrep på politiet med motorsag. Da valgte politiet å skyte ham, og han ble erklært død etter kort tid.

Frem til klokken 2.30 i natt gjorde Kripos undersøkelser i boligen, og klokken 9.30 tirsdag kom krimteknikere tilbake til åstedet.

De tar bilder av den slitne boligen og sikrer ulike funn. Boligen er registrert som en fritidsbolig, men naboer og venner forteller at mannen bodde der hele året.

BARRIKADERT: Vinduene på boligen var spikret igjen. Foto: TV 2

– Kunne ikke forberedt oss

Naboer TV 2 har snakket med, sier de har hatt lite kontakt med mannen. Den siste tiden har han vært mye for seg selv, og han har også spikret igjen vinduene på boligen sin.

De to vennene TV 2 har vært i kontakt med, forteller at mannen i 60-årene var svært redd for politiet. De mener derfor det er sjokkerende at saken ikke kunne vært løst på en annen måte.