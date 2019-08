Se West Ham-Manchester City lørdag fra 12.30 (kampstart 13.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

– Jeg vokste opp rundt hjørnet for Upton Park, og hvis noen hadde fortalt meg da at jeg kunne fått spille én Premier League-kamp for West Ham, ville jeg kappet hånden av dem.

Ordene tilhører Hammers-kaptein Mark Noble, som nå gjør seg klar for sin 16. sesong på barndomsklubbens seniorlag, og som i samtale med TV 2s fotballekspert Trevor Morley letter på sløret angående sine meninger om den moderne fotballen.

– Spillere er mye mer nærtagende nå enn før. På den tiden da jeg slo gjennom var det slik at dersom jeg gjorde en feil, sørget de eldre spillerne for at man ble knust. Jeg har alltid tenkt at fotball bør være slik, men nå er det en annerledes form for tilnærming.

ENGASJERT: Mark Noble i diskusjon med dommer Graham Scott mot Man. Utd.i april. Foto: Paul Ellis/AFP

– Det er flere utenlandske spillere i fotballen her nå, og fra forskjellige kulturer. Folk har fått ulik oppdragelse hos sine foreldre. Jeg dro hjem som 17-åring og fortalte min far at folk som Steve Lomas, Teddy Sheringham og Don Hutchison virkelig hadde latt meg få gjennomgå. Han sa bare «Kom deg videre. Hva er i veien med deg?». Nå har det endret seg litt, forteller Noble.

– Hvis de ikke gjør det de burde for å lønnen sin, så må de få beskjed om det

32-åringen har bokført 349 Premier League-kamper fordelt på 13 sesonger i toppdivisjonen for østlondonerne, og har totalt over 450 opptredener for klubben. De fire siste sesongene har han vært lagets soleklare kaptein, og forteller at han ser på det som sin jobb å gi lagkameratene beskjed dersom noen ikke gjør jobben sin.

– Jeg har aldri noensinne kommet inn i garderoben og båret nag til noen eller tenkt «hvorfor snakket du slik til meg?». Hvis jeg sier noe til en annen spiller, så føler jeg at de har fortjent det, fordi de ikke har gjort det de skal. Når alt kommer til alt, får spillere betalt mye penger, og hvis de ikke gjør det de burde gjøre for å få utbetalt den lønnen sin, så må de få beskjed om det, forteller mannen som pr. dags dato er den spilleren i Premier League som har vært lengst i en og samme klubb.

TV 2-ekspert Morley, som selv er regnet for en vaskeekte legende i klubben der han spilte seks sesonger og scoret 70 mål på drøyt 200 kamper, konfronterer en stolt Noble med en real tirade av skryt.