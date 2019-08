Gabrielles (10) liv ble snudd på hodet – fikk to hjerneblødninger

Johansen forteller at hjerneskaden har påvirket henne i stor grad, men at ikke alt synes på utsiden.

– Jeg er fortsatt Anine, den jeg var tidligere, med samme humør, meninger og interesser, men jeg har måttet snu om på alt, hvordan jeg strukturerer hverdagen, hvordan jeg planlegger og tar hensyn til meg selv, sier hun og legger til:

– Det tar tid å bli kjent med den man er på nytt igjen, så det har vært en utfordring.

Deler opplevelser

Johansen er glad for at det nå kommer et tilbud som kan hjelpe barn som er i hennes situasjon. Blant annet er Johansen mentor for Gabrielle.

– Jeg ser mye av meg selv i Gabrielle. Vi har ganske like skader. Vi har samme diagnose på papiret, selvfølgelig med litt forskjellig utfall siden hjernen er så kompleks, men vi sliter med mye av det samme, sier hun.

Samtidig mener hun at hun selv var mer redd enn hva tiåringen later til å være.

– Gabrielle tar det på strak arm. Det gjør at man blir motivert, så hun lærer meg mye. Men jeg synes den viktigste grunnen til at jeg er her, er at jeg ikke hadde noen mentor. Jeg hadde ingen å dele opplevelser med, som var på min alder og i samme situasjon, sier hun og fortsetter:

Anine Andrea Johansen og Gabrielle.

– Nå føler jeg at jeg har tråkket i tung snø i flere år. Å kunne bane vei for noen som kommer etter meg, og dele litt av de negative, men også positive tingene jeg har opplevd, gjør at jeg føler at jeg gir noe tilbake – føler at jeg er litt viktig igjen.

– Ikke gjort nok

Helseminister Bent Høie (H) har vært på besøk på campen. Han innrømmer at samfunnet ikke har gjort nok for barn med hjerneskade tidligere.

– Vi ser at vi ikke har vært flinke nok til å gi tilbud til denne gruppen tidligere. Da er det også veldig flott at Sunnaasstiftelsen lager denne typen camper, både for barna og de opplevelsene de får, men også fordi foreldrene får møtes og dele sine erfaringer. Det tror jeg har stor verdi i deres hverdag, sier han til TV 2.

Regjeringen jobber spesielt med rehabilitering, opplyser helseministeren.

– Som det første landet i verden har vi i Norge laget vår egen hjernehelsestrategi, og vi jobber nå for å bedre tilbudet til barn som har fått eller er født med en hjerneskade, sier han.

– Mer lek

Gabrielle mener veien tilbake etter en hjerneskade må være mer lek og moro.

– Det bør være mer trening som er gøy og ikke bare ting som er kjedelig, sier hun.

– Hva er det som er gøy, da?

– For eksempel å komme på Brain Camp og gjøre ting som er litt mer gøy enn å bare gjøre masse øvelser.