Holder pressekonferanse om siste nytt i forsvinningssaken

Omfattende etterforskning

I tiden etter at saken ble kjent, har politiet fått inn langt over 1000 tips, og de har etterforsket saken med stor styrke.

– Vår hypotese nå er at hun er drept, sa Brøske, og sier de videre mistenker at kravet om løsepenger og kidnapping kan ha vært en måte å skjule drapet på.

Bistandsadvokat Svein Holden sa at det var tungt for familien å høre at politiet tror hun er drept, men at det ikke kom overraskende på dem.

Politiet har ved flere anledninger bekreftet at det har blitt fremsatt krav om løsepenger, men at de har anbefalt familien å ikke innfri kravet til gjerningspersonene.

Etter at politiet lenge hadde forsøkt å identifisere to menn som ble observert utenfor Tom Hagens arbeidsplass, avlyste de jakten i juni. Flere ganger har politiet svart «nei» på om de har noen mistenkte i Lørenskog-forsvinningen, men i sommer ville de ikke kommentere spørsmålet lenger.