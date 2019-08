Mandag ble Harry Maguire tidenes dyreste forvarsspiller, da han gikk til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United for en sum på rundt 865 millioner kroner.

Før Maguire-overgangen var det Virgil van Dijk som kunne krone seg med tittelen. Liverpool-stjernen er klar på at det nå engelskmannen vil få et stort press på seg.

– Prisen fører med seg press, men det endrer ikke for mye, fordi du alltid har press på deg i klubber som Man United, sier nederlenderen til Sky Sports.

– Det er ikke lett å koble ut alt presset. Mange ting er viktigere enn å spille fotball. Du må nyte det, men presset vil alltid være der.

van Dijk ønsker Maguire lykke til i sin nye klubb, og tar det ikke spesielt tungt at han ikke lenger er tidenes dyreste forsvarsspiller.

– Jeg ønsker ham lykke til. Jeg kan ikke si noe annet enn det, fordi det kom alltid til å komme et tidspunkt der jeg ikke lenger var den dyreste. Sånn er markedet. Han har ingen påvirkning på det.

Nederlenderen mener Maguire ikke må la seg affisere av det som blir sagt og skrevet.

– Bare fokuser på det du elsker å gjøre, og spill så godt du kan. Vis kvalitetene dine på banen, kos deg med å spille, og ikke tenk på andre ting.

– Hva kan du gjøre hvis motstandere lar deg høre det fordi du koster så mye? Jeg hører ikke på dem. Det endrer ingenting i mitt hode.

– Kan være spilleren de trenger

TV 2s fotballkommentator, Kasper Wikestad, er spent på hvorvidt det Maguire blir en suksess.

– De har trengt en midtstopper, og sagt at de ønsker Maguire. Da føler jeg det er riktig å bruke så mye penger på ham. Tiden vil vise om det blir verdt det, for det er ikke hundre prosent sikkert at det blir en kjempesuksess. Jeg skjønner tankegangen til klubben, så det blir spennende å se om han klarer å ta steget opp, sier Wikestad.

– Manchester United trenger en som kan lede linjen, og har hatt flere midtstoppere som ikke har fungert. Maguire kan være spilleren de trenger som hever makkeren sin. Han er god med ball og har ro. Det er lurt at Solskjær bygger laget bakfra.

Maguire har vært fast på det engelske landslaget under Gareth Southgate. Briten spilte alle sju kampene for «Three Lions» i fotball-VM i 2018, der de til slutt tapte bronsefinalen mot Belgia. Den 1.94 meter høye stopperen scoret mot Sverige i kvartfinalen, et mål som til nå er hans eneste mål for landslaget.