Manchester United har hele sommeren blitt koblet til Sportings Bruno Fernandes, men etter etter at han har gjort det klart at han vil til Tottenham, har United vendt fokuset mot Christian Eriksen. En overgang er nære, melder spanske AS.

Tottenham forbereder seg på å la dansken gå for en relativt lav overgangssum til et europeisk lag dersom han ikke selges før det engelske overgangsvinduet stenger torsdag, skriver The Telegraph.

Tottenham på sin side jakter en høyreback, etter at Kieran Trippier gikk til Atletico Madrid tidligere i sommer. London-laget vurderer Napolis Elseid Hysaj som erstatter, melder Sky Sports.

Everton har sydd sammen en pakke verdt i overkant av 1,1 milliarder kroner for Wilfried Zaha, skriver The Sun. Budet skal inneholde en pengesum pluss spissen Cenk Tosun og midtbanespiller James McCarthy.

Zaha forventer at Everton vil legge inn et bud for ham før overgangsvinduet stenger. Palace vil akseptere et bud på rundt 750 millioner kroner, skriver Independent.

Romelu Lukaku har vært linket bort fra Manchester United i lengre tid, og selv om en avtale med Juventus gikk i vasken, vil United fortsatt vurdere bud på belgieren. Ole Gunnar Solskjær og United skal imidlertid ikke føle behovet for å erstatte belgieren, etter 17 år gamle Mason Greenwoods gode prestasjoner på lagets sommerturne. Det skriver ESPN.

Juventus er klare for å tilby tre spillere i bytte mot Manchester Uniteds Paul Pogba, ifølge Mirror. De tre spillerne skal være Mario Mandzukic, Paulo Dybala og Blaise Matuidi. Pogba spilte i Torino-klubben mellom 2012 og 2016.

Avtalen mellom Manchester City og Juventus, der Joao Cancelo flytter til England og Danilo til Italia nærmer seg, etter at Danilo har blitt enig med Juve om sine personlige betingelser, melder Goal.com.

Leicester er på jakt etter en erstatter etter at Harry Maguire ble klar for Manchester United. Nathan Ake har vært nevnt som en potensiell erstatter, men Leicester har bestemt seg for at de drøyt 860 millioner kronene Bournemouth er for dyrt, skriver Sky Sports.

Ifølge Mirror har Arsenal har forsøkt å megle med kaptein Laurent Koscielny etter at han nektet å være med klubben på pre-season-turne. 33-åringen har siden trent med U23-laget, men nektet likevel å gå i samtaler med klubben for å komme til en enighet. Midtstopperen ønsker seg en lengre kontrakt, eller å få gå til en klubb i hjemlandet Frankrike.

Middlesbrough har avslått et bud på 92 millioner kroner fra Burnley på den engelske U21-landslagsspilleren Dael Fry, melder Sky Sports.