Årets største tap på Wall Street

Handledagen omtales som den verste på Wall Street så langt i år og gikk spesielt hardt utover teknologiselskaper.

Det skjer etter at Kina tidligere på dagen lot landets valuta falle til sitt laveste nivå mot dollar på elleve år. Analytikere tolker det som Beijings svar på tiltale i etter at president Donald Trump kunngjorde nye tollsatser forrige uke.

Aksjemarkedene falt verden over mandag, og i USA svarte investorer med å dumpe aksjer og måke penger inn i amerikanske statsobligasjoner, som regnes som trygge. Da Kina meldte at kinesiske selskaper har sluttet å kjøpe landbruksprodukter fra USA, gikk det fra vondt til verre på børsene.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte ned 3,5 prosent. IT-sektoren ligger an til å tape stort på en langvarig handelskrig, og Apples aksjeverdi stupte 5,2 prosent. Industritunge Dow Jones falt 2,9 prosent, mens S&P 500 falt 3 prosent.

Fallende oljepris

Oljeprisen falt også kraftig, ettersom en svakere verdensøkonomi vil innebære lavere energietterspørsel. Mandag kveld ble et fat nordsjøolje omsatt for under 60 dollar fatet, en nedgang på 2 dollar.

Før helgen falt børser verden over kraftig som følge av Trumps trusler om ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 2.680 milliarder kroner fra 1. september.

Fallet fortsatte i Asia mandag, og i London og Paris endte de viktigste aksjeindeksene ned over 2 prosent. I Frankfurt var nedturen nesten like stor.

Kraftig opptrapping

Dersom Trump gjør alvor av sin siste toll-trussel, vil så å si alle varer som importeres fra Kina, være gjenstand for toll.

Trump anklager Kina for ikke å ha levd opp til sitt løfte om å øke importen av landbruksprodukter fra USA.

Det kinesiske handelsdepartementet kunngjorde mandag på sin side at kinesiske selskaper stanser innkjøp av amerikanske landbruksprodukter.

Resultatløse samtaler

Kina utelukker heller ikke å innføre toll på amerikanske landbruksprodukter som er innkjøpt etter 3. august, heter det videre i en uttalelse, gjengitt av statlige kinesiske medier og Reuters.

– Det er en følelse av at Kina kan påføre USA mer smerte når det gjelder handelsdisputten, og mange investorer frykter at den økonomiske konflikten vil drønne videre i noe tid, sier IG-analytiker David Madden.

«Handelsproteksjonisme»

Mens børsfallet fortsatte i Asia tidligere mandag, lot Kinas sentralbank valutakursen falle slik at 1 yuan kunne omsettes for over 7 dollar.