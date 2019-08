I mars sa Ceasar Sayoc seg skyldig i 65 tiltalepunkter, blant annet for å bruke masseødeleggelsesvåpen og for å planlegge å drepe mennesker med bomber.

Nå er han dømt til 20 år i fengsel, skriver the Washington Post. Påtalemyndigheten ønsket livstid.

Sayoc, som var en dedikert Trump-supporter, sendte hjemmelagede pipebomber med glassbiter til flere fremstående demokrater, blant annet Hillary Clinton og Barack Obama. Hovedkvarteret til nyhetskanalen CNN og skuespilleren Robert De Niro mottok også bomber.

– Jeg er så lei meg for hva jeg gjorde. Nå som jeg er edru, vet jeg at jeg var en syk mann. Jeg skulle hørt på moren min, mitt livs kjærlighet, uttalte Sayoc til dommer Jed Rakoff.

Selv om ingen av innretningene ble detonert, var de ikke falske, ifølge FBI-direktøren.

Påtalemyndigheten og Sayocs forsvarere har brukt mye tid på å diskutere hvor farlige pakkene var for de som har håndtert dem underveis under sending, skriver Washington Post.

– Hva som teller er hva han gjorde, og hva han ville da han gjorde det, uttalte dommeren før dommen ble avsagt.

Forsvarerne har argumentert for at Sayoc gikk på store mengder steroider i perioden, og at hans vrangforestillinger fikk utløp i støtte til Trump.

– Han trodde virkelig på de ville konspirasjonsteoriene han leste på internett. Mange av dem svertet demokrater, og spredte rykter om at Trump-støttespillere var i fare. Han hørte det fra USAs president, en mann han følte han hadde en dyp, personlig forbindelse med, medelte forsvarerne dommeren.