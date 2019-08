Evjen-dobbel med United-speider på tribunen

– Den jobben Kjetil Knutsen har gjort i Bodø/Glimt er veldig, veldig imponerende. Det var ingen som trodde før denne sesongen at de skulle være med å kjempe helt i toppen. Men nå har vi spilt halve sesongen, så dette er ikke bare et blaff. De viser at de kommer til å være med å kjempe om medalje, understreker Mathisen.

Han tror flere har latt seg sjarmere av nordlendingene denne sesongen.

– Bodø/Glimt er den store overraskelsen i år. De spiller god fotball og de vet hva de holder på med. Det er ikke tilfeldig at de vinner kamper. Litt marginer har de hatt, men det skal man ha når man er med å kjempe i toppen. De spiller en underholdende fotball og jeg tror nok alle som følger godt med på norsk fotball har latt seg imponere av det Kjetil Knutsen og co har fått til denne sesongen.

– De tør å gi de unge sjansen

Mathisen trekker frem utfordringene Glimt hadde før sesongen.

– De mistet viktige spillere i hver eneste lagdel før denne sesongen, hvor det var tvil rundt hvordan de skulle erstatte dem. Men de som var igjen har forbedret seg. De ser godt trent ut, de har et kollektiv som kjenner hverandre godt defensivt og offensivt. Og i kjent Glimt-stil har de fått frem spennende, unge og lokale spillere, sier Mathisen og legger til:

– Der skal Glimt ha all mulig honnør. De er en klubb uten de største ressursene, de er nødt til å få frem egne spillere. Det har Bodø/Glimt vært veldig gode på, de tør å gi de unge sjansen og nå får de en sportslig opptur denne sesongen. Det er garantert at større klubber vil merke seg disse spillerne og at Glimt kan tjene på dette fremover.

Trøblete start

Glimt hadde mye trøbbel i 1.-omgangen. Det var helt mot spillets gang at det ble 0-1. Evjen dro med seg et langt utspill fra keeper Ricardo Friedrich. Så serverte han en teknisk finesse inne i 16-meteren. Den skaffet ham skuddmulighet i duell med en etter hvert småsvimmel Duplexe Tchamba.

Avslutningen var ikke topp, men ballen snek seg mellom beina på Strømsgodset keeper Morten Sætra.

– Jeg er stolt av guttene, sa Godset-trener Henrik Pedersen til Max i pausen.

Flyr høyt

Dansken var fornøyd med spillet, men gode kombinasjoner gir ikke alltid mål. Friedrich dro fram en trippelredning i det første angrepet Strømsgodset fikk i andreomgangen.

Evjen fikk en ny mulighet med venstrebeinet etter snaue timen. Den tok han og scoret sitt sjette mål for sesongen da det ble 0-2. Godsets forsvarsspill var ikke bra i den situasjonen.

Strømsgodset reduserte på overtid ved Moses Dramwi Mawa, men spurten ga ikke poeng. Glimt scoret så 3-1 ved Amor Layouni.

Bodø Glimt er nå oppe i ti seirer, to uavgjort og tre tap på sine 15 første kamper. Dette er Glimts plasseringer i de siste fem sesongene: 11-1. divisjon-15-9 og 13.

Nederlaget gjør at hjemmelaget blir stående på ti poeng som klar tabelljumbo etter 16 kamper. Det begynner å haste om Strømsgodset skal overleve i Eliteserien.

Begge lag spiller ny seriekamp hjemme søndag. Glimt får besøk av Vikings mens Godset tar imot eks-trener Ronny Deila og hans Vålerenga.