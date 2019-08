Mandag har det pågått en flere timer lang politiaksjon på Jaren i Oppland.

Samme kveld opplyser politiet at aksjonen er over, og at de vil komme med mer informasjon om saken klokken 21.30.

Politiaksjonen begynte etter at en mann i 60-årene truet politiet med et stikkvåpen i forbindelse med et oppdrag hvor politiet bistod helsevesenet.

Det var da politiet tok kontakt med mannen at han oppførte seg truende.

– Vi trakk oss tilbake og isolerte stedet, opplyste stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til TV 2 tidligere mandag.

Saken oppdateres.