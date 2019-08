Mandag er det tre uker siden amerikanske Chynna Deese (24) og amerikanske Lucas Fowler (23) ble funnet brutalt drept langs en motorvei i den kanadiske provinsen British Columbia.

Noen få dager senere ble den 64 år gamle professoren Len Dyck funnet død like ved en brennende bil, ikke langt unna der Deese og Fowler ble funnet drept.

Tenåringene Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18) var først savnet i saken, men fikk etter hvert status som mistenkte.

Politiet gikk ut med navn og bilde av de to, og jakten på de to kulminerte etter en ukes tid i en lille byen Gillam nord i Manitoba, rundt 3200 km unna der de tre ofrene ble funnet.

Gjennomsøker elv

Deres Toyota RAV4 ble funnet forlatt og utbrent utenfor småbyen, og de har også blitt observert i sentrum av byen. Gillam er et lite, avsidesliggende sted, og det finnes kun én vei inn og ut av det lille tettstedet.

Etter den lange jakten ble innsatsen noe tonet ned i forrige uke, men nå settes det meste av ressurser inn rundt Nelson River, der det har blitt gjort funn av en ødelagt og forlatt robåt.

Den grønne båten hadde drevet opp på land og ble funnet fredag. Det er foreløpig uklart om båten kan knyttes til de to mistenkte, men elvebredden og området langs elven blir likevel nøye gjennomsøkt.

– Den har gått gjennom noen stryk og er betydelig ødelagt. Vi vil gjennomsøke området der båten ble funnet for å være finne ut om den er tilknyttet noen, det være seg våre mistenkte eller noen andre, sier politiinspektør Leon Fiedler til The Globe and Mail.

DET SISTE BILDET: Her omfavner Chynna Deese og Lucas Fowler hverandre på en bensinstasjon 13. juli. To dager senere ble de funnet drept. Foto: Kanadisk politi

Dykkere vil også bli satt inn når forholdene i elven er kartlagt. Sterk strøm gjør at dykking kan bli utfordrende.

Resultatløst søk

Tre ukers intenst søk etter McLeod og Schmegelsky har så langt høstet få spor, sporhunder, droner, helikoptre, ATVer og to militærfly til tross. I tillegg har flere titalls betjenter gjennomsøkt det røffe terrenget i området siden Toyotaen deres ble funnet 22. juli.

De to tenåringene er allerede siktet for drap på professoren Len Dyck, mens de foreløpig kun har status som mistenkt i drapene på Deese og Fowler.

McLeod og Schmegelsky antas å være bevæpnede og farlige, og publikum oppfordres til å ikke ta kontakt med dem.

Ifølge politisjef John McDonald i Gillam-politiet er det svært tøffe forhold i og rundt Gillam hvis man beveger seg til fots, med utfordrende terreng, tettvokst vegetasjon, mye skog og myr. Dette skaper utfordringer for politiet i jakten, men gjør det også vanskelig for de to tenåringene å overleve.

– De fleste av oss her i Gillam skjønner ikke helt hvorfor de skulle vært her. Det er kun én vei inn og ut, sa McDonald i slutten av juli.

Han sier at lokalsamfunnet er preget av situasjonen.

– Alle sammen holder døra si låst på dagtid. Man er rett og slett litt mer forsiktig enn vanlig, sa han.