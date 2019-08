Liverpool gjør det motsatte av konkurrentene: – Aldri har det vært større grunn til optimisme

– På sitt beste forrige sesong var Liverpool best i Europa, og det til og med uten at ganske mange spillere trengte å bidra. De spillerne som var skadet vil komme inn med entusiasme og bidra til å heve nivået, sier Stamsø-Møller.

Mener for mange kjøp kan ødelegge harmonien

Til tross for få tilvekster har noen spillere forsvunnet ut stadionportene. Av dem som var der forrige sesong er nok Alberto Moreno og Daniel Sturridge de mest profilerte, og dem som vil bli mest savnet. Men ingen av dem ble brukt i noen særlig grad av Klopp – selv ikke da spillere i deres posisjon var skadet.

– Jeg har tenkt tanken at de kanskje trengte en spiss etter salget av Sturridge, men både Mané, Salah, Firmino og Origi har jo spilt spiss. De har ikke behov for noe. Men når man gjør det veldig, veldig skarpt er det naturlig å tenke at man kanskje trenger noen inn for å opprettholde nivået og holde resten av stallen på tå hev. Men jeg tror ikke det behøves.

– Det er logisk at de ikke gjør så mye. Da risikerer du å ødelegge harmonien i gruppen. Jeg ser ikke hvem som skal inn. Skulle de hentet noen nå, så måtte de hentet noen som er mye bedre enn Shaqiri, Gomez eller Lallana. Det er ikke lett, og da begynner det å koste mye. Kanskje mer enn det smaker.

– Aldri har det vært større grunn til optimisme

TV 2s ekspert roper allikevel et aldri så lite varsku.

– Det er unektelig litt tynt på enkelte plasser. Forrige sesong var Liverpool forskånet fra langvarige skader på nøkkelspillere. Det kan du ikke regne med hvert år. Med den store belastningen de har hatt de siste sesongene, og den mesterskapssommeren som flere av spillere nettopp har vært gjennom, så er det mer logisk at de får skader på viktige spillere denne sesongen.

– Men vi så mot Barcelona at de klarer seg selv uten de største spillerne sine. Det var den beste kampen de spilte forrige sesong, og det var uten Salah og Firmino. Nå har de ingen problemsituasjoner. For én sommers skyld så tror jeg det er greit at det ikke gjøres så mye. Gjør man for mye så risikerer man å skade mer enn man hjelper.

For Stamsø-Møller mener Liverpool-tilhengerne har grunn til å forvente seg store ting, også denne sesongen.

– Aldri i min levetid har det vært større grunn til optimisme for Liverpool-fansen enn hva det er akkurat nå.