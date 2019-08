70 år gamle Terry Brazier fra Storbritannia skulle nylig gjennomføre en cystoskopi, som ifølge NHI er en undersøkelse av urinblæren og urinrøret. Et tynt rør, et endoskop, føres inn gjennom urinrøret og opp i urinblæren.

Så langt kom aldri Brazier i prosessen. For på grunn av en feil fra sykehusets side, ble ikke undersøkelsen gjennomført.

Til gjengjeld ble han derimot omskjært.

Til den britiske avisen Daily Star forteller 70-åringen at han var så opptatt med å prate med de sykehusansatte at han ikke merket at de gjorde feil inngrep før det var for sent.

– De visste ikke hva de skulle si da de fant ut hva de hadde gjort. De sa til meg at de ikke kunne sende meg tilbake til sykestua, og at de trengte å prate med meg, sier han.

Han omtaler inngrepet som en «svært stor overraskelse».

Universitetssykehuset i Leicester forteller at de er lei seg for feilen, og vil nå gi Brazier kompensasjon.

– Vi tar hendelser som dette veldig alvorlig, og har gjennomført en solid etterforskning for å lære fra dette uhellet, for å hindre at det skjer igjen. Selv om penger ikke kan gjøre dette ugjort, håper vi pengene kan fungere som litt kompensasjon, sier direktør Andrew Furlong.

Han får drøyt 263.000 kroner i erstatning for omskjæringen.