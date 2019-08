Klopp hentet inn surfer (!) for å hjelpe Liverpool-spillerne

– I toppidretten finnes det utøvere som ofte, eller som regel har svært høy kompetanse på det området, av dem som har nådd helt opp. Det samme gjelder trenere. Men det kan alltid være sunt å få litt annen kompetanse inn i temaet, enn det man har. Jeg regner med at Klopp har tatt inn denne surferen, fordi han mener det kan optimalisere prestasjonene i laget, legger han til.

Hentet innkasttrener

Steudtner er kjent for å oppfordre til at «alt er mulig» og at man skal tro på drømmene sine og jage etter dem. Kanskje var det drømmen om Premier League-trofeet som fikk Klopp til å kontakte 34-åringen.

Surferen har i hvert fall fått føle på å lykkes, for i løpet av sin karrière har Steudtner vunnet flere konkurranser og utmerkelser for sine prestasjoner på surfebrettet.

Daily Mail skriver at dette er et av eksemplene som viser at Klopp er villig til å gjøre absolutt alt for å gi Liverpool fortrinn, uansett hvor små det er snakk om.

Det er heller ikke første gangen Klopp har tatt i bruk «nye» metoder for å hjelpe laget til å bli best mulig rustet for sesongen. Forrige sesong signerte han den danske innkasttreneren Thomas Grønnemark for å gi laget hans en fordel når de fikk kast.

