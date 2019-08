Solberg og Støre møttes mandag kveld til toppduell på utestedet Blå i Oslo. Statsministeren valgte skole som sitt debattema, mens Ap-lederen ville debattere om arbeidsliv.

I løpet av kvelden var de blant annet innom om skole, arbeidsliv, klima og eldreomsorg.

Det ble høy temperatur allerede rundt kveldens første tema, nemlig skolemat.

Forrige uke gikk Arbeiderpartiet ut og lovet gratis skolemat til alle, til og med elever på videregående skole.

Statsminister Erna Solberg valgte altså Støres nye valgkampløfte som sitt foretrukne tema under kveldens debatt.

Full matpakke-krangel

Det er første gang de to partilederne møtes til debatt under årets valgkamp. Kampen om å sanke velgerne før kommunevalget 9. september er for alvor i gang.

Det ble høy temperatur allerede fra start.

– Vi er ett av de eneste landene i Europa som ikke har skolemat. Et godt skolemåltid er sosialt bra, det er et kinderegg, det er bra for helse, det er bra for sosial integrering, men aller viktigst er det bra for bra læring, sier Støre.

Solberg mener at skolen har viktigere oppgaver enn å smøre matpakker:

– Familiene er bedre på å lage mat enn de er på å gi psykologisk veiledning, enn de er på gi helsehjelp til unge og på å gi gode mattetimer, svarer Solberg.

Solberg hardt ut mot Støres klimatall

Erna Solberg gikk hardt ut mot måten Støre og Arbeiderpartiet har brukt tall som viser klimagassutslippene fra norske kommuner.

Ifølge Støre viser tall fra Miljødirektoratet at kommuner med en ordfører fra Arbeiderpartiet har kuttet 50 prosent mer i klimagassutslippene enn det kommuner med en Høyre-ordfører har gjort mellom 2015 og 2017.

Solberg er svært kritisk til hvordan Støre bruker disse tallene.

Støre bruker Porsgrunn som et eksempel, og viser til at de har kuttet 20 prosent i klimagassutslippene mellom 2015 og 2017.

– Porsgrunn har masse industri, men kan også vise til masse nedgang, sier Støre.

– Vet du hva de gjorde fra 2011 til 2015 i Porsgrunn? De gikk opp 22 prosent, og nå har de gått ned 20 prosent. Så netto fra 2011 til i dag er pluss 2 prosent, også bruker du det til å skryte. Det viser at du ikke har gått inn i tallgrunnlaget, sier Solberg.

Har du satt deg inn i tallene fra Porsgrunn?

– Jeg har jo ikke gått inn i tallene fra ti år tilbake, jeg har vist i de tallene hva som var fra 2015 til 2017. Det er miljødirektoratets egne tall, svarer Støre.

– Statistikken viser at utslippene går mer ned i Arbeiderparti-styrte kommuner. Det burde være slik at utslippene går ned i alle kommuner, men sånn er det altså ikke. Høyre kutter mindre, fortsetter Støre.

Saken oppdateres!