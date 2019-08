Klokken 10. lokal tid mandag holdt USAs president Donald Trump pressekonferanse om de siste dagenes skyteepisoder i USA i the Diplomatic Reception Room ved Det hvite hus.

Lørdag ble 20 personer drept under en skyteepisode ved en Walmart-butikk i El Paso i Texas. Tidlig søndag ble ni drept og 27 skadet i Dayton i Ohio.

Connor Betts (24), som er mistenkt for å stå bak masseskytingen i Ohio, drepte ifølge politiet også sin egen søster.

Ut mot rasisme

– Dette forskrudde monsteret åpnet ild, og drepte mange, inkludert sin egen søster. Førstedamen og jeg har blitt med for å be for de drepte, de skadede og de etterlatte. Vi må aldri glemme, sier Trump.

Under pressekonferansen gikk presidenten hardt ut mot rasisme og hvit makt:

– Disse handlingene er et angrep på nasjonen vår, og en forbrytelse mot menneskeheten.

Han la frem flere planer for å hindre at lignende hendelser skjer igjen.

– Jeg har bedt justisdepartementet om å samarbeide med lokale, statlige og føderale myndigheter om lovgivning for å identifisere røde flagg hos farlige personer tidlig, sier Trump.

Trump har tidligere uttalt at han har et ønske om å styrke bakgrunnsjekken for å kjøpe våpen, og gjentok dette ønsket under pressekonferansen. Han ønsker også reform av helsevesenet for å få bukt med problemet.

VIl regulere spill

– Internett er en farlig arena for ekstremisme. Vi må skinne et lys på disse mørke avkrokene av internett, sier Trump.

Han dro også frem voldelige spill som et problem han ønsket regulert.

– Vi må stoppe glorifiseringen av vold. Man ser det i spill, som mange unge som sliter spiller. Vi må redusere eller stoppe dette.

Trump uttalte også også at han ønsker dødsstraff for de som utfører massedrap.

– Jeg har bedt justisdepartementet om å legge frem lovgivning som sørger for at de som utfører hatkriminalitet og massedrap skal få dødsstraff, og at det skjer raskt, uten år med unødig utsettelse.

Trump takket også politiet og nødetatene for deres innsats under angrepene.