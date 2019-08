«Faen, dette kommer til å bli så jævlig, men jeg kan ikke vente lengre».

Ordene mener myndighetene tilhører 21 år gamle Patrick Crusius. De ble skrevet på det ekstreme nettforumet 8chan på lørdag. Rett etterpå dro 21-åringen til et kjøpesenter i El Paso, Texas og drepte 22 personer.

19 minutter før angrepet skal mannen ha, ifølge The New York Times, lastet opp et høyreekstremt manifest på nettforumet.

– Bør legges ned

Nettforumet 8chan har utviklet seg til å bli et samlingspunkt for ekstreme og hatefulle ytringer – det er særlig populært blant høyreekstreme.

Skaperen av nettstedet heter Fredrick Brennan. Brennan skapte nettforumet i 2013 som et sted for brukere som har blitt utestengt fra andre forum, og for å fremme «ytringsfrihet». Nå mener imidlertid grunnleggeren at nettstedet bør legges ned.

Til den australske radiostasjonen ABC, sier Brennan at man kan dra en sammenligning mellom det fiktive monsteret Frankenstein og nettforumet.

– Jeg tenkte egentlig ikke på hvilken effekt dette kunne ha på samfunnet og verden. Jeg skapte dette monsteret og trodde det var en fantastisk oppfinnelse, sier Brennan.

Brennan har nå trukket seg ut av driften av nettstedet og mener de nåværende eierne bør gjøre mer for å dempe hatretorikken på forumet.

MASSEDRAP: Overvåkingsvideoen viser 21 år gamle Patrick Crusius på vei inn i kjøpesenteret i El Paso i Texas. 20 personer ble drept, mens et titalls personer ble skadet. Foto: KTSM 9

– Jeg skapte kanskje et monster, men de nåværende eierne har gjort det mye verre enn det behøver å være.

– Legg ned siden, sa han til The New York Times på søndag.

GRUNNLEGGER: 25 år gamle Fredrik Brennan skapte 8chan. Han har en sykdom som gir beinskjørhet.

Populær blant massedrapsmenn

25 år gamle Fredrick Brennan har sykdommen osteogenesis imperfecta, som gir beinskjørhet, og har fortalt at beinene i kroppen hans hadde brukket 120 ganger før han ble 19 år. Han har beskrevet seg selv som en sint ung mann og at han skapte 8chan som et sted der folk kunne få utløp for det de følte. Alle poster anonymt. Postene slettes svært sjelden.

Men nettforumet utviklet seg raskt til å bli et sted der rasistisk, kvinnefiendtlig og ekstreme holdninger fikk utfolde seg uten motstand. Flere massedrapsmenn har brukt forumet.

Skulle det bli bekreftet at manifestet er forfattet av 21-åringen, vil dette være tredje gang på under et halvt år at 8chan er blitt brukt til å annonsere et høyreekstremt angrep, skriver Aftenposten.

Masseskytinger annonsert på 8chan: Christchurch: 15. mars gjennomførte en 28 år gammel australier to angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet. Mannen publiserte video fra angrepet på forumet. Synagoge-skyting: 27. april ble en person drept og tre skadet da en 19 år gammel mann åpnet ild inne i en synagoge i byen Poway, litt nord for San Diego i California. Gjerningsmannen publiserte en Spotify-spilleliste som skulle akkompagnere massedrapene. El Paso i Texas: 3. august ble 22 personer drept og 25 skadet da en 21 år gammel mann startet å skyte inne på et kjøpesenter i grensebyen El Paso. 21-åringen skal ha lastet opp et manifest i forkant. Kilder: Aftenposten og news.com.au

Stenger tjenesten

Nå har serverleverandøren til 8chan, Cloudfare, stengt tilgangen til nettforumet på bakgrunn av massedrapet.

– Det er et kloakkbasseng fylt av hat. De har vist gang på gang at de er lovløse og at det har ført til flere tragiske hendelser, sier Matthew Prince i Cloudfare i en pressemelding.

De nåværende eierne av 8chan har ikke kommentert den siste masseskytingen, men skriver i en tweet:

– Det er mulig det vil være noe nedetid de neste 24-48 timene mens vi finner en løsning.