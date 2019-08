– Vi har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å anke dommen i Jemtland-saken, sier statsadvokat Iris Storaas, som var aktor under rettsaken.

Dermed blir dommen på 17 års fengsel fra Eidsivating Lagmannsrett , som falt i begynnelsen av juli, stående.

– Vilkårene var ikke til stede og dermed har Svein Jemtland begynt å sone dommen for drapet på kona, Janne Jemtland, sier Storaas.

Tidligere i sommer ble det kjent at Svein Jemtland ikke anket dommen fra lagmannsretten til høyestrett, til tross for at han hele veien har hevdet at han er uskyldig.

Fengselsstraffen var et år lavere enn dommen fra tingretten i desember i fjor.

Jemtland ble også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningsgserstatning til parets to sønner.

Skutt og druknet

Janne Jemtland døde etter ha blitt skutt i panna fra kloss hold. Skuddet var i seg selv dødelig, men obduksjonen viste at den 36 år gamle kvinnen døde av drukning.

Hun ble funnet – etter en to uker lang, intens leteaksjon – på bunnen av Glomma, rundt åtte mil fra hjemgården. Da hadde hun et 38 kilo tungt lastebilbatteri bundet rundt livet.

Her får Svein Jemtland dommen:

Svein Jemtland har erkjent at han har forledet politiet, storfamilien og parets to sønner til å tro at Janne etter egen vilje hadde forlatt dem – et moment som ble tillagt straffeskjerpende betydning da Hedmarken tingrett før jul i fjor avsa sin dom på 18 års fengsel.

Også måten han behandlet liket av kona på, ble tillagt skjerpende betydning.

Uklart hendelsesforløp

Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde i perioden fra Jemtland ble skutt til liket ble dumpet over rekkverket på Eid bru i Våler i Hedmark. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma, men et annet sted.

I dommen fra lagmannsretten står det at ektemannen «utsatte henne (...) for vann slik at hun druknet innen 2–3 timer etter at skuddet falt». Samtidig påpeker retten at det ikke har vært mulig å avklare sikkert hvordan hun druknet.

Svein Jemtland nekter for å ha druknet henne og hevder hun døde av skuddet.