Natt til mandag dukket et nytt verk av kunstneren AFK opp på et gatehjørne i Bergen.

Verket var en reaksjon på at utstillingen «We are millions» fredag ble fjernet fra medielandsbyen Media City Bergen (MCB).

Inviterer tilbake

Det er Compass Group som disponerer arealene og driver restauranten på MCB mens Entra er ansvarlig for drift og utleie.

Nå snur derimot Entra og Compass Group på avgjørelsen om å ta ned utstillingen.

– Kunstneren AFK inviteres tilbake til Media City Bergen, skriver Entra og Compass Group i en felles melding.

– AFK aksepterer

I meldingen skriver de at beslutningen om å avslutte utstillingen kom basert på reaksjoner av personer i mediebygget.

– At ytringsfrihet og kunstnerisk frihet er helt sentrale prinsipper i det norske samfunnet er vi selvsagt helt enige om. Basert på reaksjoner i media og direkte henvendelser har Compass og Entra nå revurdert saken, uttaler sier Julie Aasheim, site manager for Compass Group på MCB, og Sturla Hjelmervik som leder Entra i Bergen.

– Kunstneren AFK er derfor invitert tilbake for å vise frem aktuelle utstillingen her på Media City Bergen, noe han har bekreftet at han vil gjøre.

De avslutter meldingen med å understreke at det ikke var press fra byggets leietakere som førte til beslutningen om å ta ned kunsten.

– Denne saken har selvsagt gitt oss en erfaring vi skal ta med oss videre.