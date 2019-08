Ifølge advokaten er det mye pågang som gjør at de vil ha en ny orientering.

– Det er mye pågang fra pressen nå, og derfor er det naturlig at vi kaller inn til en pressebrief, sier familiens bistandsadvokat Svein Holden til TV 2.

Pressekonferansen vil finne sted tirsdag 6. august klokken 12.00. Ifølge advokaten vil de orientere om utviklingen i saken om Anne Elisabeth Hagen.

Politiet vil også informere om saken klokken 14.00 tirsdag.

Familien til Anne Elisabeth Hagen skal i juli ha fått et nytt pengekrav fra en angivelig motpart.

Det var VG som først omtalte det nye pengekravet.

Betalte ti millioner uten å få bevis

I midten av juli skal familien ha blitt kontakt av den angivelige motparten, der det ble fremsatt krav om å betale et millionbeløp i euro dersom de ville ha livsbevis.

Ektemannen Tom Hagen skal ha etterkommet dette kravet, og betalt i overkant av ti millioner kroner, men skal til tross for dette ikke ha fått noe livsbevis tilbake.

Ny hovedhypotese

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Kort tid senere varslet hennes ektemann, milliardær Tom Hagen (68), politiet.

Politiet holdt da den videre etterforskningen skjult, helt til de i januar gikk ut i mediene og ønsket tips i saken.

Lenge jobbet politiet ut i fra en teori om at Hagen hadde blitt bortført, men i slutten av juni endret de retning:

– Vi anser det nå som svært lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Vi har ikke noe sikre tegn på at hun er død, men vi ser det som sannsynlig, sa politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse 26. juni.

– Vår hypotese nå er at hun er drept, sa Brøske, og sier de videre mistenker at kravet om løsepenger og kidnapping kan ha vært en måte å skjule drapet på.