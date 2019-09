NB: Her kan du lese hva Taycan koster - og se mange flere bilder!

På ADAC Driving Safety Centre Grevenbroich, en knapp time fra Düsseldorf i Tyskland, står fire delvis kamuflerte Porsche Taycan stilt opp foran oss. ADAC er på mange måter Tyskland sitt svar på NAF, og deres sikkerhetssenter inkluderer en spesiell bane. Her kan man teste kjøring på vått og tørt underlag, slalom og kjøring i oppover- og nedoverbakker.

Vi er invitert til å få et møte med Porsches nye elbil – og ikke minst alle de som har vært med å utvikle og bygge denne bilen. En såkalt workshop.

Mens vi sitter og hører på teorien, har vi med ujevne mellomrom hørt skrikene fra dekk på asfalten utenfor huset. Det er imidlertid umulig å se noe – da vinduene er dekket til.

Nå er det imidlertid vår tur til å få sitte på. Vi skal kjøre et par runder på banen, for å se hva bilen duger til.

Bak rattet i bilen jeg dumper ned i, sitter Christian Wolfsried. Som blant annet er ansvarlig for firehjulsdriften og kjøreoppsettet på bilen. Han er også bilsport-entusiast, og kjører billøp på fritiden. Det merkes. Han er ikke redd for å gønne på, alt det går. Og det går noe helt vanvittig!

Viktigste siden Cayenne

For Porsche er Taycan kanskje den viktigste nye modellen siden Cayenne – SUVen som på mange måter reddet hele selskapet.

Nå har man riktignok mange flere bein å stå på, enn man hadde tilbake i 2003, da Cayenne kom på markedet. Men det er noe spesielt med å introdusere den første elbilen. Særlig for et merke som Porsche. De har tradisjoner å ta vare på. Et rykte som ikke akkurat lett forbindes med å tyne ut mest mulig kilometer per dråpe drivstoff – eller kilowatt per kilometer.

Det handler i stedet om følelser og adrenalin – og ikke inngå for mange kompromiss.

Derfor blir det bare to utgaver av Taycan: Turbo og Turbo S. Gamle verdier vedlikeholdes, i alle fall i betegnelsen. Ingen av dem er noe mindre enn brennkjappe.

Innstegsmodellen er altså Turbo (0-100 km/t på 3,2 sek.) – så kjapp at du kan bli svimmel av mindre – mens Turbo S er noe av det råeste du får tak i på fire hjul.

Porsche Taycan kommer i to utgaver: Turbo og Turbo S. Navnet skjemmer ingen, ei heller en elbil, helt uten turbo ...

Kompromissløs

At Porsche har med seg grunnfilosofien sin inn i elbilsatsningen er det følgelig ingen tvil om. Porsche liker ikke kompromisser.

Derfor leveres ikke Taycan med smale dekk, slik som for eksempel BMW i8. Her snakker vi 20-tommere med 285 mm (!) brede dekk bak – som standard. Skal du ha noe annet må du gå for 21" med 305 mm brede dekk! Rekkevidde kommer i andre rekke – kjøreegenskaper og prestasjoner i første.

Over 3.000 nordmenn har så langt skrevet seg på reservasjonslistene.

Derfor får du ikke hengerfeste. Og du kan glemme best rekkevidde. Den er på mellom 389-453 km, målt etter WLTP-normen. Helt greie tall, men ikke spesielt imponerende.

Derfor har man to gir på elmotoren på bakakselen. Ett gir for akselerasjon, og et for toppfart. Elmotoren foran har ett gir. Det høres nesten rart ut. Men det er et system som utrolig nok fungerer vanvittig effektivt i virkeligheten.

Derfor er det keramiske bremser – som kan stoppe et tog – og dreiemoment på over 1.000 Nm – som kan trekke et tog.

Taycan Turbo S klarer 0-100 km/t på 2,8 sekunder. Og hør på dette: Den har klart 0-200 km/t 26 ganger på rad – på under 10 sekunder hver gang! Det er en solid utfordring for Tesla! Toppfarten? Det butter ikke før 260 km/t!

Du skjønner tegningen. Porsche lager elbil med en annen tilnærming enn de fleste andre.

Interiøret blir preget av mange- og store skjermer.

Akselerasjon

Apropos prestasjoner. Vi har kjørt Tesla – alle modellene deres. Det er hinsides hvor fort de går. Men det er likevel noe annet i Taycan. På papiret skal en Model S med Ludicrous Mode kunne holde følge. Ja, faktisk gå litt fortere fra stillestående til 100 km/t.

Men jeg må si at jeg aldri har kjent en mer brutal akselerasjon enn jeg opplever i Taycan. Frasparket i toppmodellen er så hardt at luften helt på ordentlig trykkes ut av meg. Det er fysisk vanskelig å puste! 28 meter tilbakelegges på 2,5 sekunder.

Porsche er kjent for å være forsiktige i sine 0-100-tall. Og flere ganger har man målt bilene til raskere tider enn de som er oppgitt.

Jeg gleder meg derfor allerede til å se den første duellen mellom disse bilene på en rett strekning. Mine penger er faktisk på Porschen. Men Tesla har vitterlig overrasket før ...

Ingen analoge instrumenter – bortsett fra stoppeklokken på dashbordet.

Ligger bredt

Wolfsried merker at jeg mister pusten når han gir full gass.

– Hehe, du er ikke den første jeg har opplevd dette med, gliser han.

Den klassiske Porsche-klokken er på plass – også i Taycan.

Så legger han bilen i en sladd så bred at selv Fredric Aasbø ville nikket anerkjennende. Vi ligger sidelengs gjennom en lang sving, og bilen virker i perfekt balanse.

Gjennom svingene i slalom-løypa ligger den nærmest helt flatt. Så og si all krenging av borte. Her får den hjelp av lavt tyngdepunkt, og et ekstremt stivt karosseri. Taycan er 1.958 cm bred og kun 1.380 cm høy. Den bygger på samme karosseri som Panamera – men har faktisk lavere tyngdepunkt enn ikonet 911!

En avansert trekammers luftfjæring, som hele tiden jobber med å holde bilen i mest mulig gunstig posisjon, er også viktig.

I Norge koster toppmodellen, Taycan Turbo S, nesten 1,6 millioner kroner.

Aktive dempere

Ja, og så hjelper naturligvis de tidligere nevnte- og ubeskjedne dekkene – samt spoileren bak, som heves når du ønsker godt marktrykk.

I tillegg nyter bilen godt av firehjulsstyring, som Porsche har introdusert også i 911. I lav fart svinger bakhjulene i motsatt retning av forhjulene, og i høyere hastighet svinger for- og bakhjul i samme retning.

Porsche har også utviklet helt nye aktive dempere til bilen, og du kan velge selv hvor sportslig oppsettet skal være. Porsche Active Suspension Management (PASM) består av dempere som aktivt tilpasser seg kjørestil og underlag - og kan styre hvert hjul individuelt. Sjåføren kan velge mellom Range, Normal, Sport og Sport Plus.