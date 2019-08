Bompenger har blitt en av de viktigste sakene i årets valgkamp, og partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» ligger ifølge meningsmålinger an til å bli valgt inn i flere kommunestyrer og bystyrer rundt omkring i hele landet. Partiet har blant annet blitt målt som det største i Bergen.

Kampen mot bompenger har engasjert norske voksne over hele landet på en måte vi ikke har sett maken til i norsk samfunnsdebatt på veldig lenge. Et av hovedargumentene mot bompenger har vært at avgiftsnivået på bilistene allerede er høyt nok.

Men med den situasjonen vi har i verden i dag, er det ganske absurd at kampen mange har valgt å ta er kampen mot en lokal avgift. Verden står ovenfor mange større og viktigere utfordringer enn bompenger, og den største utfordringen av dem alle er klimakrisen.

Samtidig med bompengeopprøret har et annet politisk opprør blomstret; skolestreik for klima. Barn og unge over hele Norge, og verden, har flere ganger streiket fra skolen, tatt til gatene og demonstrert mot klimakrisen. Med Greta Thunberg i spissen har vi unge sagt tydelig fra om hva som blir vår felles kampsak nummer én fremover; kampen for å stoppe klimaendringene.

Dette har blitt våre unges store sak fordi vi vet hvor fatale konsekvenser klimakrisen kommer til å få hvis vi ikke får stoppet den nå.

Millioner av mennesker vil bli rammet av havnivåstigning, tørke, flom og annet ekstremvær. Kostnadene vil bli store over hele verden, og aller hardest vil det gå utover utviklingsland.

Kontrastene er store mellom saken som vi unge og de voksne har tatt en lederrolle i engasjementet for. Der vi unge har valgt å ta kampen mot den største utfordringen verdenssamfunnet står ovenfor, har mange voksne valgt å ta kampen mot en lokal avgift. Jeg synes vi unge har valgt oss den rette kampen, og det er mange som har mye å lære av modige klimastreikere. Jeg tror vi vil se tilbake på bompengemotstanden som en skam for Norge, når alle innser hvor mye mer alvorlig klimakrisen faktisk er.

Jeg forstår at det er kjipt å betale bompenger, og veiprising hadde kanskje vært en mer rettferdig løsning. Men jeg synes likevel det er oppsiktsvekkende og skummelt at det er bompengesaken tusenvis av voksne nordmenn velger å bruke engasjementet sitt på. Millioner av mennesker er på flukt fra hjemmene sine og millioner av mennesker lever i fattigdom uten mat, drikke eller tak over hodet. Dette blir enda verre dersom politikerne ikke tar grep for å stoppe klimakrisen.

Det haster å stoppe klimakrisen, det haster ikke å stoppe bompengene.